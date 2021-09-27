Ordu'da 42 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

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19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ordu´da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 şüpheli tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-09-27 23:20:39



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