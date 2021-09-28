Ordu'da fuhuş operasyonu: 50 kadına ceza

Ordu’da son bir hafta içerisinde yapılan asayiş operasyonlarında 50 kadına 'fuhuş yapmak ve yer temin etmek' suçundan işlem yapıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2026 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 50 kadın ve kişiye 'fuhuş yapmak ve yer temin etmek' suçundan, 7 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye kaçak tütün satışı yapmaktan, 1 kişiye havai fişek kullanmaktan, 14 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan, idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 49 kişi çalışmalar neticesinde yakalanırken 29’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.