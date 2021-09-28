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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet arazisine Hint keneviri dikti

İHA

Devlet arazisine Hint keneviri dikti

Ordu’nun İkizce İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda devletin ormanlık arazisine dikili olduğu öğrenilen 49 adet Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İkizce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ormanlık alanda yaptığı saha çalışmalar sonucunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dikildiği tespit edilen 49 adet Hint keneviri yetiştirildiği görüldü. Devlet arazisi olduğu öğrenilen ve dikilen Hint kenevirlerinin birileri tarafından yetiştirildiği tespit edilmesinin ardından ekipler şahısları arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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