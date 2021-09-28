Başkan Tavlı: “40 milyon TL değerindeki tesisi imkanlarımızla daha uyguna kazandırdık”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 1 buçuk milyon tondan fazla hammadde rezervi ve yaklaşık 40 milyon liralık değeri ile Ünye’yi yol yatırım hizmetlerinde öne çıkartacak konkasör şantiyesi ve beton santralinin, yapılacak olan hizmetlerin kalitesini arttıracağını söyledi.

Ünye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Konkasör Şantiyesi ve Beton Santrali Muhtarlar tarafından incelenmeye devam ediyor. 1 buçuk milyon tondan fazla hammadde rezervi ve 40 milyon liralık değeri ile Ünye’yi yol yatırım hizmetlerinde ileri taşıyacak olan tesiste, geçen hafta olduğu gibi bu haftada da muhtarlar incelemelerde bulundu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu ve Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan ile birlikte muhtarlara tesis hakkında bilgiler verdi.

Ünye’nin, özellikle yol yatırımları anlamında çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan tesisin bugün özel teşebbüs tarafından kurulması halinde 40 milyon liraya biteceğine dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bizler bu tesisi kendi imkanlarımızla 1213 milyon liraya ilçemize kazandırmış olduk. Bu tesisin oluşmasında değerli muhtarlarımızın da çok önemli desteği bulunmaktadır. Onlar sahadan gelen talepleri bizlere ulaştırarak bizleri böylesi bir yatırıma yönlendirdiler. Tesisimiz merkezde ve kırsalda Ünye Belediyesi’nin elini güçlendirecek bir yatırımdır. İklim değişikliği ile birlikte artan sel afetleri bizlere özellikle kırsalda beton yolların önemini bir kez daha göstermiştir” dedi.



“Sadece yol değil, her alanda hizmet veriyoruz”

Ünye Belediyesi olarak, yol yatırımlarının yanı sıra birçok alanda hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Tavlı, “Kent merkezimizde yıllardır sorun oluşturan ve en ufak yağmurda su baskınlarına sebep olan altyapı meselesini Ordu Büyükşehir Belediyemizle koordineli bir şekilde çalışarak çözüme kavuşturduk. Ordu Büyükşehir Belediyemizle birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bir turizm kenti olan Ünye’de, Atatürk Parkı, Ünye Binicilik ve Sosyal Tesisleri, Asarkaya Kent Ormanı, Burunucu Tarihi Yarımadası Tilla Kafe gibi sosyal tesislerimizi komple yenileyerek hem kentimize kazandırmış olduk, hem de vatandaşlarımızın uygun fiyata kaliteli hizmete ulaşmalarını sağladık. Bu ve bunun gibi çok sayıda hizmetlerimiz ve projelerimiz devam ediyor ve edecek” diye konuştu.

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ile MHP İlçe Başkanı Murtazaoğlu da tesisin önemine değinerek, tesis sayesinde özellikle yol sorunlarının en az seviyeye ineceğini belirttiler.

Tesiste incelemelerde bulunan mahalle muhtarları ise yol yatırımları anlamında ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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