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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Yılın En’leri’ ödüllerini aldı

İHA

‘Yılın En’leri’ ödüllerini aldı

Doğu Karadeniz'e yönelik yayın yapan bir derginin bölge okurları arasında geleneksel olarak düzenlediği ‘Yılın Enleri’ listesini girenler ödüllerini aldı.
Ankara’da bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Karadeniz Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz Bölgesi'ne yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi. Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz bölgemizin kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.
Gecede dergi okurları arasında düzenlenen ankette öne çıkan isimlere ödülleri verildi. Gecede Yılın Valisi ödülünü Ordu Valisi Tuncay Sonel, Yılın Milletvekili ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Yılın Milletvekili ödülünü AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, Yılın İl Belediye Başkanı ödülünü Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Yılın İlçe Belediye Başkanı ödülünü GiresunBulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Yılın Siyasi Parti İl Başkanı ödülünü Naci ŞanlıtürkMHP Ordu İl Başkanı, Yılın Hizmet Ödülü ise OrduPerşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan aldı. Geceye katılamayan isimlerin ödülleri danışmanlarına takdim edildi.
Yılın Gazetecisi ödülünü İHA Ordu Muhabiri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Akyürek aldı. Gecede ayrıca Yılın Gazeteciler Derneği ödülleri Ordu Gazeteciler Derneği ile Giresun Gazeteciler Derneği arasında paylaşıldı.
Gecede şu isimler ödül aldı:
"Yılın Valisi: Ordu Valisi Tuncay Sonel
Yılın Milletvekili: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun
Yılın Milletvekili: AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler
Yılın İl Belediye Başkanı: Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı
Yılın İlçe Belediye Başkanı: GiresunBulancak Belediye Başkanı Recep Yakar
Yılın Siyasi Parti İl Başkanı: Naci ŞanlıtürkMHP Ordu İl Başkanı
Yılın Hizmet Ödülü: OrduPerşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan
Yılın Akademisyeni: Ordu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr.Haluk Kefelioğlu
Yılın Üniversitesi: Sinop Üniversitesi
Yılın Sivil Toplum Örgütü: TrabzonArsin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erkut Çelebi
Yılın Yöneticisi: Başhekim Opr.Dr.İsmail Balcıoğlu(Ordu)
Yılın Sivil Toplum Örgütü: Ataşehir Ordulular Derneği
Yılın İl Genel Meclis Başkanı: Rize İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt
Hizmet Ödülü: Küresel Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, OrduPerşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Ordu/Perşembe Belediyesi BasınYayın Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Acartürk
Yılın Milli Boks Antrenörü: Milli Boks Antrenörü İbrahim Gündoğdu
Yılın Meslek Kuruluşu: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Yılın Meslek Odası: Amasya Ticaret ve Sanayi Odası
Yılın Borsası: Ordu Ticaret BorsasıGiresun Ticaret Borsası
Yılın Gazeteciler Derneği: Ordu Gazeteciler Derneği Giresun Gazeteciler Derneği
Yılın Daire Başkanı: Cihat Albayrak Ordu Büyükşehir Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı
Yılın Gazetecisi: Metin Akyürek İHA Ordu MuhabiriOrdu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
Yılın İşadamları: Muammer Kaya (Ordu), Murat Sanmak, Levent Erçıktı, Sebahattin Karakütük (Ordu), Erol Aksu (Ordu)
Yılın İşkadını: Songül Tahmaz,
Yılın Bürokratı: Onur Şentürk
Yılın Yöneticisi Ümit Yaşar Kışla (Samsun/YEDAŞ)
Yılın İşletmesi: Ordu/Ünye Madencilik San.Tic.Ltd.Şti(Hamit Tecer)
Yılın Hastane Yöneticisi: İdris Altunel (Ordu)
Yılın Marketi Ordu/Özkök Gıda San.Tic.A.Ş.,
Yılın Pastanesi Ordu Unpam Unlu Mamulleri,
Yılın Oteli Trabzon/Zorlu Grand Hotel
Yılın Doktoru: Opr.Dr.Selim Akçay (Ordu Devlet Hastanesi), Uzm.Dr.Şenol Anaç Pisikiyatri Uzmanı(Trabzon)".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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