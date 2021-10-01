Busenaz Sürmeneli: "Dünya Şampiyonası'nda dövüşmeyi istiyorum"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, şimdiki hedefinin Türkiye’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde mücadele etmek olduğunu söyledi.

Busenaz Sürmeneli ve beraberindeki Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme, Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç’i ziyaret etti. Milli sporcuyu karşılayan Genç, 23 yaşındaki sporcu Busenaz’ın başarısının tüm ülkeyi gururlandırdığını söyledi.

Ziyarette konuşan Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Busenaz Sürmeneli’nin son kampını Ordu’da yaptığını hatırlatarak, "Ordu’da, tarihi günlerimizden birini yaşıyoruz. Türk boksuna ve Türk sporuna adını altın harflerle yazdıran Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Boks Milli Takım Direktörümüz Cahit Süme hocamız ile birlikte ilimize ziyarete geldi. Sporcu ve antrenörümüzün, son kampını ilimizde hazırlayıp buradan uğurlamıştık. Tüm dünyaya 'Bir ölür, bin diriliriz' sözü ile altın madalyasıyla ve İstiklal Marşı’nı dünyaya dinletmesiyle göğsümüzü kabarttı, biz kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Cahit Süme: "Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz"

Olimpiyattan sonra sevinç duygularının halen devam ettiğini ifade eden Busenaz Sürmeneli’nin Antrenörü Cahit Süme ise, "Sürekli davetler alıyoruz. Son kampımızı gitmeden Ordu’da yaptık. Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç bizimle müthiş derecede ilgilendi. Keşke tüm il müdürlerimiz bu şekilde duyarlı olsa, çok daha başarılı sporcuların çıkacağına inanıyorum. Müthiş bir moral ile olimpiyatlara katıldık ve sonucunu da gördük. Önümüzde aralık ayında yapılacak olan dünya şampiyonası var, inşallah ona da en güzel şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Milli sporcu Busenaz Sürmeneli de kazandığı altın madalyanın arkadaşında milyonlarca dua eden insanın olduğunu ifade ederek, "Sporcunun halinden sporcu anlar diye söz vardı, o sözü burada hissettim. Burada, spor il müdürlerimiz ne isterlerse yapabiliyormuş, onu öğrendik. Çok güzel hazırlandık. Olimpiyata gitmeden önce bir yazı yazmıştım ve orada bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğimiz söylemiştim. Temsil ettim ve geldim. Bu madalya zaten gençlere ve umut ışığı olabilecek herkese armağan olsun. O madalyanın arkasında milyonlarca kişinin duası var" ifadelerini kullandı.



"Dünya Şampiyonası'nda dövüşmeyi istiyorum"

"Bizim en büyük hedefimiz olimpiyat şampiyonluğuydu, onu aldık" diyen Sürmeneli sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonası ülkemizde olmasaydı katılmayacaktık çünkü inişe geçmemiz lazım. Ancak İstanbul’da olacağını öğrendik. Ben, ülkemde dövüşüp İstiklal Marşımızı okutmayı ve insanların duygularını görmeyi çok istiyorum. O yüzden dövüşmek istediğimizi söyledim. Önemli olan psikoloji, ben de öyle bir sporcuyum, şu anda Dünya Şampiyonası'nda dövüşmeyi istiyorum ve en iyi şekilde mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

Ziyarette Spor İl Müdürü Genç, Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'ye çeşitli hediyeler verdi.

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