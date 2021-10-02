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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sonel:”Kapımız açık”

İHA

Vali Sonel:”Kapımız açık”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü toplantılarını sürdürüyor.
Valilik toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, vatandaşları tek tek dinleyerek notlar aldı.
Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini hem makamında, hem Açık Kapı'da hem de düzenlediği halk günü toplantılarında dinleyen Vali Tuncay Sonel, iletilen sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor.
Halk Günü toplantısında 196 vatandaşı dinleyerek dertlerine çözüm bulan ve devletin şefkatini güleryüzünü gösteren Vali Tuncay Sonel, ”Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz halk günü toplantılarında sağlık, iş, sosyal yardım, yol gibi birçok konuda yaşadıkları sorunların, sıkıntıların çözümü noktasında Valiliğimize kadar gelerek bizlerden destek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz” dedi.
Vali Tuncay Sonel, Halk Günü toplantısında hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine de vatandaşlar tarafından iletilen sorunlara gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmaları ve yapılan işlemler sonucunda vatandaşları bilgilendirmeleri talimatında bulundu.
Vali Tuncay Sonel, korona virüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştirildiği Halk Günü toplantısına katılan ailelerin çocuklarını da unutmayarak, yakından ilgilendi. Kendisi için yaptıkları resim çalışmasını takdim eden çocuklara da teşekkür etti ve çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Halk Günü’ne katılan vatandaşlar, kendileriyle ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Sonel’e, “Allah işinizi rast getirsin, iyi ki varsınız. Allah sizden razı olsun” diyerek, teşekkürlerini sundular.

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