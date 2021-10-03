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Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir

DHA

Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir taraftan şehir hastaneleri, diğer taraftan şehirlerimize hızlı bir şekilde kazandırılan pandemi hastaneleri vasıtasıyla Türkiye birinci, ikinci, üçüncü dalga gelen o bütün pandemiyle ilgili dalgalarla başa çıkabilme becerisini gösterebilmiş ender ülkelerden birisidir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu´ya geldi. Yapımı devam eden 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan Kurtulmuş, daha sonra toplantı odasına geçerek, burada yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, "Türkiye'nin özellikle pandemi sırasında yaşamış olduğu sağlık alanındaki tecrübe aslında hepimizin bildiği gibi hem Türkiye için bir övünç vesilesidir, hem de dünyada örnek olmuş olan bir çalışmadır. Bir taraftan şehir hastaneleri, diğer taraftan şehirlerimize hızlı bir şekilde kazandırılan pandemi hastaneleri vasıtasıyla Türkiye birinci, ikinci, üçüncü dalga gelen o bütün pandemiyle ilgili dalgalarla başa çıkabilme becerisini gösterebilmiş ender ülkelerden birisidir" diye konuştu.
`BU PROJEYE KARŞI ÇIKANLAR MAHCUBİYET HİSSETMİŞLERDİR´
Şehir hastaneleri projelerinin ne kadar önemli olduğunun pandemi döneminde anlaşıldığını ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Hizmet almak isteyen, sağlık hizmeti görmek isteyen hiçbir vatandaşımız kapıdan çevrilmemiş, eksik bırakılmamıştır. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar evvel ortaya koyduğu vizyonla şehir hastaneleri projelerinin ne kadar önemli olduğu, ne kadar hayati olduğu bir kere daha anlaşılmıştır. Bu projelerin ilk ortaya konduğu zaman karşı çıkanların söylediği sözleri hatırlıyoruz. Zannediyorum şehir hastanelerine verilen hizmetler dolayısıyla da bu projeye karşı çıkanlar da bir miktar da olsa mahcubiyet hissetmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü sağlık bir toplumun en temel ihtiyaçlarından birisidir. Sağlık alanında Türkiye bugün geldiği seviye itibariyle dünya standartlarının üzerimde bir noktaya gelmiştir. Bu bizim için bir övünç meselesidir. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda bir taraftan fiziki yapıların, hastane binalarının yapılmasının sağlanması, diğer taraftan da sağlık teknolojilerindeki ilerlemesi dolayısıyla gerçekten sağlıkta bir merkez haline, dünyada dikkatle izlenir bir merkez haline gelmiştir. Allah muhtaç etmesin. Bizim Türkçe'de güzel bir söz var, Allah insanları doktorlara muhtaç etmesin ama doktorları da eksik etmesin. Bir taraftan fiziki yapılarımızın bu kadar güçlü olması, diğer taraftan da çok şükür Türkiye'de tıp eğitiminin, sağlık eğitiminin hem çok kuvvetli olması geleneksel olarak, hem de son yıllarda çok farklı alanlarda sağlık eğitimin de güçlendirilmiş olması Türkiye için önemlidir. Bir toplumun sağlıklı olabilmesi, o toplumun geleceği güçlü olabilmesinin temel unsurlarından birisi." 
`ORDU İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN´
Kurtulmuş, Ordu Şehir Hastanesi´nin 2023 yılı öncesinde açılmasının hedeflendiğini de kaydederek, "Ordu Şehir Hastanesi başlangıcından itibaren, proje aşamasından itibaren, öncesinden itibaren yakın takip ettiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok şükür bugün bu noktaya kadar gelmiş olan Ordu'muz için hayati projelerden birisidir. Ümit ediyoruz, Allah sağlık afiyet verirse en kısa zamanda, 2023'ü de bulmadan bu hastanenin açılması ve milletimize hizmet etmesi imkanına kavuşacağız. Ordu için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu. Kurtulmuş, buradaki ziyaretinin ardından Ordu Çevre Yolu ikinci etap inşaat çalışmalarında da incelemelerde bulundu.DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-10-03 12:06:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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