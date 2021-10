Kurtulmuş: “Türkiye güçlü olarak ayakta durabilmek mecburiyetindedir” AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Ünye ilçesinde toplu temel atma ve açılış töreninde konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Ünye Belediyesince, 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma ve açılış törenine katıldı. Kurtulmuş burada yaptığı konuşmada, “Dünyanın yeniden yapılandığı, ticaret yollarının yeni baştan gözden geçirildiği, dünyada yeni güçlü ülkelerin büyük siyasal ve politik aktörler olarak ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bütün bu coğrafyada Türkiye güçlü olarak ayakta durmak mecburiyetindedir” dedi.

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, Ünye Belediyesi tarafından 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen, organize sanayi bölgesi, fakülte yerleşkesi ve binası, kültür merkezi, Ünye konkasör şantiyesi ve beton santrali ve belediye iş merkezinin toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçtiğinde yaklaşık 8 bin insanın istihdam edilebileceğini söyledi. Ünye’de hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerde halkın desteğinin önemine de değinen Kurtulmuş, projelerin hayırlı olmasını temenni etti. Siyasetteki amaçlarının Allah’ın rızasını, halkın duasını kazanmak olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Yapılan her bir iş bir taraftan milletimizin günlük hayata ilişkin hayatını kolaylaştıran işlerdir. Bir taraftan şehirlerimize vizyon katan işlerdir ama diğer taraftan da baktığımız zaman ülkemizin topyekun gelişmesini sağlayan bunlar önemli işlerdir” dedi.



“Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye olmak mecburiyetindedir”

Ordu'da yapılan ve inşası devam eden projeleri anlatan Kurtulmuş, "Ordu’daki 900 yataklı ve ilaveleri ile bin 500 yatağa çıkabilecek kapasitesi olan şehir hastanesinin yapılması, üniversitenin ve çevreyolunun yapılması, Ünye’deki organize sanayi bölgesi ve diğer bütün işlerin hepsi nihayetinde bir amaca hizmet ediyor. Bunları şunun için yapıyoruz. Türkiye yeniden güçlü büyük Türkiye olmak mecburiyetindedir. Yaşadığımız bu bölgede, bu coğrafyada Türkiye'nin gününü gün ederek vakit geçirmesi, büyük hedefleri olmadan ayakta durabilmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.



“Türkiye, 35 kuruş için bazılarının kapısında dilencilik yapsın diye ayar verdikleri günler geride kaldı”

“Dünyanın yeniden yapılandığı, ticaret yollarının yeni baştan gözden geçirildiği, dünyada yeni güçlü ülkelerin büyük siyasal ve politik aktörler olarak ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz” diyen Kurtulmuş, “Çin bir tarafta, Rusya bir tarafta, Avrupa Birliği Amerika'yla ilişkisini yeniden düzenleyerek bir şekilde. Amerika Afganistan'dan çekiliyor, orada başka bir denklem kuruluyor. Bütün bu coğrafyada Türkiye güçlü olarak ayakta durmak mecburiyetindedir. Yoksa hesabı olanların bu coğrafyada Türkiye'ye bir gün dahi iyi rüyalar gördüğü, iyi hesaplar içerisinde bakıp bakmadığını gayet iyi biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yıllardır bu ülkeye terör örgütlerini bela ettiklerinden biliyoruz. Yıllarca bu memlekette sağsol kavgasını körükleyerek milletimizi birbirine düşürdüklerinden biliyoruz. Türkiye’nin sanayileşmesini önleyerek Türkiye’yi elegüne muhtaç hale getirdiklerinden biliyoruz. Türkiye para için bazılarının kapısında dilencilik yapsın diye Türkiye’ye ayar verdikleri günlerden biliyoruz. Çok şükür bunlar geride kaldı. Şimdi Türkiye, kendi göbeğini kendisi kesebilen, içinde yaşadığı zor coğrafyada ayakları yere sağlam basabilen bir ülke olma durumundadır. Büyük mesafe aldık, Allah’ın izniyle daha da ileri gideceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Devlet ele geçirilecek bir yer değil, milletin hizmetinde olunacak bir yerdir”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuşmasının devamında, AK Parti hükümeti sürecinde devlet ile millet bütünlüğünü sağladıklarını kaydederek, “Devlet, millete hizmet edilecek bir yerdir. Devlet, birilerinin yaptığı gibi, FETÖ’cülerin yaptığı gibi ele geçirilecek bir yer değil. Milletin hizmetinde olunacak bir yerdir. Bizim Türkiye’de attığımız en önemli adım budur. Onun için devlet, milletinde ne varsa onu kabul edecek, onunla birlikte milletin bütün fertlerinin önünü açacaktır. Her alanda eşitliği, her alanda devletin hizmetlerine ulaşmakta eşitliği sağlamak ile yükümlüdür. Bu bizim yaptığımız en önemli sessiz devrimlerden birisidir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ordu Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci Akdoğan protokol ve partililerin katılımı ile birlikte toplu temel atma ve açılış töreninin kurdelesi kesildi.

