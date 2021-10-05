Ordu’da define arayanlara suçüstü

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Ordu’da izinsiz define kazısı yapan 5 kişi yakalandı.

Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda, izinsiz kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken olayda kullanılan 2 adet elektronik el dedektörü, 6 adet civalı anten ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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