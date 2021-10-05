Ordu’da kadınlara fuhuş ve dilencilik cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 41 kadına fuhuş ve dilencilikten ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Eylül 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 41 kadına fuhuş ve dilencilikten, 2 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 2 kişiye kaçak tütün mamulü tüketmekten, 1 kişiye asılsız ihbarda bulunmaktan, 3 kişiye havai fişek kullanmaktan, 12 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 32’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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