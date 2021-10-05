Kaçak define arayanlara suçüstü

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Ordu’da kaçak define arayanlara göz açtırılmıyor.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli şahıs kazı alanında suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 3 adet elektronik el detektörü ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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