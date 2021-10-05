Ordu’da 8 milyarlık devlet yatırımı Ordu’da halen inşaatı devam eden veya tamamlanmak üzere olan yaklaşık 8 milyar liralık 347 adet devlet kamu yatırımı bulunuyor. 347 projenin 144’ü Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor

Ordu’da sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapıldı.

2021 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısının açılışında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Kıymetli Bakanlarımıza, Sayın Vekillerimize, Büyükşehir Belediyemize, Bölge Müdürlerimize kısaca Ordu ailemizin katkılarıyla 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle İlimizdeki kamu yatırım projesi sayısı 347’dir. Bu yatırımların toplam proje bedeli yaklaşık 7 milyar 982 milyon TL olup, önceki yıllar harcaması 2 milyar 79 milyon TL, bu yılın ödeneği ise 1 milyar 878 milyon TL’dir. Yatırımların yıl içi harcaması ise 868 milyon TL’dir. Yatırımlarda, projelerin toplam bedeline göre yüzde 36,94 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımcı kurum ve kuruluşların İl Yatırım Takip Sistemi’ne (İLYAS) girmiş olduğu verilere göre, Ordu’da yürütülen 347 adet kamu yatırım projesinden 175 adedinin devam eden proje olduğunu söyleyen Vali Sonel, 24 adedinin ihale, 8 adedinin tasfiye, 71 adedinin ise proje aşamasında bulunduğunu ifade etti.



347 projenin 144’ü Büyükşehir Belediyesi’nin

2021 yılı içerisinde 69 adet projede yüzde100 gerçekleşme sağlanarak, yatırımların tamamlandığını vurgulayan Vali Tuncay Sonel, ”İlimizdeki toplam 347 yatırım projesinin 144 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine aittir. İlimizdeki yatırımlar ağırlıklı olarak, diğer kamu hizmetleri, tarım, ulaştırmahaberleşme, eğitim ve turizm ile sağlık sektörlerinde yoğunlaşmaktadır” diye konuştu.

Ordu’da güzel bir birliktelik, beraberlik olduğuna dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, ”Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilimizde yapılan yatırımlara emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum, toplantının hayırlı olmasını diliyorum” diyerek, konuşmasını tamamladı.



Güler’den 3 uyarı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı konuşmada, ”Ordu, ileriki dönemlerde iklim değişikliğinden dolayı nüfus olarak daha da artacak. Bizim şimdiden altyapı, gıda güvenliği ve su konusunda hazırlık yapmamız lazım. Bu üç noktada biz bir teyakkuz içinde bulunursak iyi olur diye düşünüyorum. Bu noktada bizim çok iyi koordinasyonumuz var. Valimiz sağ olsun çok şanslıyız bu noktada. Sizler de öylesiniz. Bu birlikteliği uygulamada da gösteririz inşallah” diye konuştu.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri birer sunum yaparak, Ordu’da devam eden ve planlanan yatırımların son durumları hakkında detaylı bilgiler verdi.

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