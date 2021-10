Ordu’da 30 bini aşkın araç ücretsiz dezenfekte edildi Altınordu Belediyesi tarafından pandemi sürecinde açılan ücretsiz araç dezenfekte istasyonu, hizmet vermeye devam ediyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından pandeminin ilk başlarından itibaren hizmete geçirilen araç dezenfekte istasyonunda, şuana kadar 30 bini aşkın araca ücretsiz hizmet verildi.

Korona virüs ile mücadelesini sürdüren Altınordu Belediyesi, okullarda, iş merkezleri, ibadethaneler ve çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, pandemi sürecinin ilk başlarında Akyazı Mahallesi sahil bandında kurduğu araç dezenfekte istasyonu ile araçların dezenfekte işlemi ücretsiz gerçekleştiriliyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden, haftanın 6 günü saat 13.00 ile 17.00 arasında hizmet veren ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği istasyonda her gün çok sayıda araç dezenfekte ediliyor.



30 bini aşkın araç dezenfekte edildi

Özel otomobiller, köy minibüsleri, toplu taşıma dolmuşları resmi araçlar gibi her türden aracın ücretsiz bir şekilde dezenfekte edildiği ve bir yılı aşkın süredir hizmet ceren istasyonda, şimdiye kadar 30 bini aşkın aracın dezenfekte edildiği öğrenilirken, vatandaşlar ise verilen hizmetten memnun olduklarını dile getirdiler.



"Dışarıda yaklaşık 20 TL karşılığında bu hizmeti alıyoruz"

Mehmet Arda Yoldaş isimli dolmuş şoförü, ücretsiz bu olan hizmeti her fırsatta kullanmaya çalıştıklarını belirterek, “Güzel bir uygulama, malum hastalık içerisindeyiz ve bu hastalıktan korkuyoruz. Bu şekilde ücretsiz bir şekilde dezenfekte yapılması bizi mutlu ediyor. Başka yerlerde yaklaşık 20 TL karşılığında bu hizmeti veriyorlar. Bu hizmetten dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

Uygulamanın güzel olduğunu ve görevli ekibin de kendilerini güzel karşıladığını kaydeden Burak Köksal ise, “Herkesin de yapmasını ve araçlarını buraya getirmesini tavsiye ederim. Burası hem ücretsiz olduğu için burayı tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

