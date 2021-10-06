Ordu’da gökkuşağı güzelliği

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Ordu’da, aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından güneşin açmasıyla birlikte beliren gökkuşağı, güzel görüntü oluşturdu.

Ordu’da günlerdir aralıklarla devam eden hafif sağanak, bu gece saatlerinde etkisin devam ettirdi. Sabah saatlerinde güneşin etkisini göstermesi ile birlikte şehir merkezinde beliren gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu. Genellikle yağmur sonrası güneşin çıkmasıyla birlikte havada kalan su buharının prizmatik yansımasıyla birlikte oluştuğu bilinen gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Kentin farklı noktalarından görülen ve vatandaşlar tarafından da fotoğraflanan gökkuşağı bir süre sonra kayboldu.

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