Ordu’da ‘Bir zamanlar Selçuklu’

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkısı ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ‘Cihadül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu’ isimli sergi Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Böylesine tarihi öneme sahip serginin Ordu’da açılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

‘Cihadül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu’ projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde açıldı. Serginin açılışına, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Başkan Vekili Celal Tezcan, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



9 Ekim’e kadar açık kalacak

Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Anadolu Selçuklu ve Danışmendliler döneminde yaşamış sultanlar ve önemli karakterlerin heykelleri, replika kostümleri ve yağlı boya tabloları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı kostümler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Fırat ayrıca, ‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisinin Ordu’da açmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde yaklaşık 100 eserin sergilendiği sergi, 9 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’a kadar açık kalacak.



Kültür etkinlikleri devam edecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, serginin Ordu’da açılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, böylesine tarihi öneme sahip bir serginin Ordu’da açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Güler, “Bugün burada Selçukluların, Danişmendliler’in hem ihtişamına hem zarafetine hem de tarihi boyutları ile bizlere yansıttığı muhteşem eserleri görme imkânı elde edeceğiz. Bu sergi ilimiz için çok büyük bir fırsattır. Böyle bir fırsatı bizlere verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da çok büyük bir teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak böylesi güzel eserlerin sergisini ilimize getirmeye devam edeceğiz. Bu sergi aynı zamanda tarihi buluşmayı, zevki, ihtişamı ve zarafetin timsallerini burada gözlerimizle görerek bir kez daha hissetme imkânı elde edeceğiz. Ayrıca bu sergi bize hem geçmişle bir bağ kurmamızı hem de geleceğe bakmamızı ve bir ufuk turu yapmamızı sağlayacak. Şehrimize tekrar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından, Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, sergi ile ilgili bilgiler verdi.

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