Ünye Belediyesi’nden adliye sarayı için arsa tahsisi

Ordu’nun Ünye Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyeye ait otogar mevkiinde bulunan arsaya adliye sarayı yapılması için 2 yıllık ön tahsis izni oybirliğiyle kabul edildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı başkanlığında yapılan ekim ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tavlı, belediyenin önemli ihtiyaç kalemlerinden olan beton santrali ve konkasör şantiyesi ile Ünye’de yapılan hükümet ve belediye yatırımlarının temel atma ve açılışlarının geçtiğimiz günlerde yapıldığını hatırlattı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 2 buçuk yıllık süre içerisinde ciddi hizmetlerin hayata geçirilmesi konusunda güzel bir yol aldıklarını belirterek, “Onların işlevsel hale dönüştürülmesi ile birlikte, yerel yönetimin önemli ihtiyaç kalemlerinden biri olan alt yapı ve üst çalışmalarında ihtiyaç gördüğümüz beton santralimiz ve konkasör şantiyemiz, yapılan yatırımlar ve stratejik bir noktada olmasıyla önemli bir kazanımdır. Bunun yanı sıra 40 yıllık hayalimiz olan organize sanayi bölgesi ve fakülte binası gibi önemli yatırımların inşaat çalışmaları da devam etmektedir” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan mülkiyeti Ünye Belediyesi’ne ait olan otogar mevkiindeki 8 buçuk dönüm arsaya adliye sarayı yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na ön tahsisinin yapılması konusu meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Ünye Belediyesi Ekim Ayıl Olağan Meclis Toplantısı’nda gündem dışı olarak görüşülen, yüzde yüz Ünye Belediyesi iştiraki olan ÜNBEL A. Ş.’nin sermayesi 1 milyon 500 bin TL artırılarak, 8 milyon 70 bin TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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