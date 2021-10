Kasapoğlu: “Ordu’da aşılama oranı yüzde 78,2”

Ordu İl Sağlık Müdür Dr. Mustafa Kasapoğlu, Ordu’nun 18 yaş üzeri nüfusta Türkiye'de yüzde 78,2’lik aşılama oranıyla üçüncü sırada yer aldığını belirterek, üst seviyelere çıkartmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk ve iyi örnek olacak, tıp fakültelerinden mezun olup Ordu’ya atanan hekimlere yönelik ‘Acil Servis Uyum Eğitimi’ düzenlendi. Hasta memnuniyetini de esas alan bir yaklaşımla 130 yeni hekime yönelik düzenlenen uyum eğitimi ile vatandaşların kamu sağlık tesislerinden alacağı sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, uygulamanın Sağlık Müdürlüğü bünyesinde son zamanlarda yapılan ilk bir uyum eğitimi olabileceğini söyledi. Dr. Kasapoğlu, “İnşallah Ordu'muza gelen bu hekimler için hayırlı olacağını düşünüyorum. Biz şunu öneriyoruz, arkadaşlar tıp fakültelerinden pandemi sürecinde mezun oldular. En azından şuanda pratik öncesi tekrar teorik bilgileri hızlı bir şekilde hatırlatmak, sonra pratik anlamda hastanelerde hastalarla buluşmasını sağlamak. Bu anlamda inşallah güzel bir acil ve uyum eğitimi olacağını düşünüyorum” dedi.



“35 yaş altı nüfusta ciddi vaka artışı var”

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, son günlerde korona virüs vakalarının artışta olduğunu belirterek, “Özellikle ben altını çizmek istediğim bir konu, bakanımız da bunları söyledi, 35 yaş altı nüfusta ciddi anlamda vaka artışları var, pozitiflik var, yüzde 50'sini teşkil ediyor. Ona orantılı olarak ben şunun da altını çizmek istiyorum, aşısızlık oranı da bu yaş grubunda daha çok. Mesela 60 yaş üzerine baktığınız zaman yüzde 95 aşılanma oranı varken, 30 yaş altına baktığınız zaman bu yüzde 5055'lerde. Demek ki bizim şu an itibariyle özellikle 30 yaş altı, daha da özele inersek 1219 yaş arası nüfusun bir an önce aşı konusunda talepkar olmasını sağlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ordu’da, ikinci doz aşısını yaptırmayan kişi sayısının 40 bin olduğunu ve bağışıklık açısından bu kişilerinde aşılarını yaptırması gerektiğine değinen Kasapoğlu, “Özellikle burada Ordu'ya teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarına, kamuya, valimize özellikle ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü Ordu halkı bunun teveccühü olmasa an itibariyle Ordu'muz 18 yaş üzeri nüfusta Türkiye'de üçüncü sırada ve yüzde 78,2 aşılama oranına sahip. Bu, güzel bir durum. İnşallah bunu en üst seviyede aşılamayla nihayetlendireceğimizi ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu ayrıca, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak olan maske, mesafe ve temizlik gibi bireysel tedbirlerin de aşk kadar önemli olduğunun altını çizdi.

