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Başkan Tavlı: “Motivasyon kaynağımız, halkımızla kurduğumuz gönül köprüleri”

İHA

Başkan Tavlı: “Motivasyon kaynağımız, halkımızla kurduğumuz gönül köprüleri”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçeyi modern bir kent haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirterek, bu kapsamda en büyük motivasyon kaynaklarının ise vatandaşlar ile arasında olan gönül köprüleri olduğunu söyledi.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Çınarlık Mahallesi’nde, Mahalle Muhtarı Ahmet Koç ve mahalle sakinleri ve ile bir araya gelerek, burada devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve partililer ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Tavlı, mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini de dinledi.
Başkan Tavlı ziyarette, Ünye’yi modern bir şehir haline dönüştürmek adına çabaladıklarını belirterek, “Biz bu memleketin evlatlarıyız, birlikte nefes aldığımız ve yaşadığımız Ünye’mizi modern bir kent haline getirmek için halkımızın bizlere verdiği emaneti gözümüz gibi koruyarak, kentimizi geleceğe taşıyoruz. Bizlerin en büyük motivasyon kaynağı halkımızla aramızda kurduğumuz yıkılmaz gönül köprüleri” dedi.
Göreve geldikleri günden itibaren Çınarlık Mahallesi’nde çok sayıda hizmet gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Tavlı, bu kapsamda 2 buçuk yıllık hizmet süresi içinde mahallede beton ve parke yol çalışmaları, malzemeli dolgu ve yol bakım çalışmaları ile yağmur suyu hattı çalışması yapıldığını aktardı. Tavlı, hali hazırda çalışmaların devam ettiğini ve bölgede devam eden doğalgaz ile elektrik hatlarının yeraltına alınmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çalışmalarının hız kazanacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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