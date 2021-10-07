Ünye’de ‘Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor’ etkinliği düzenlendi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 3 gün boyunca sürecek olan ‘Kadılar Şehri Bilimle Şenleniyor’ adı altında bilim şenliği etkinliği başladı.

Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile 789 ekim tarihlerinde 3 gün sürecek şenlik, Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde seçilen 53 projeden biri olarak hayata geçirildi. Ünye Belediyesi’nin de proje ortağı olduğu şenlikte çok sayıda bilimsel atölyede öğrenciler uygulamalı bilimsel çalışmalar yapabilecek.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle açılan etkinlikte konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen ve ilçemizde ilk defa gerçekleştirilen projenin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür etti.

Etkinlik ile Türkiye’nin geleceği olan gençler ve çocukların ufkunun gelişeceğine inandığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel gelişmeleri yakında takip edebilecekleri ve uygulayarak öğrenme fırsatı bulacakları projelere son derece önem veriyoruz. Ünye Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle proje ortaklığı şeklinde gerçekleştirdiğimiz bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize bilimle iç içe gelişmeleri yakından takip eden ve yeni projeler ortaya koyan bir nesil olma yolunda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise, ilçede ilk defa düzenlenen bilim şenliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından açılış programı halk oyunları gösterile ile devam etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından etkinliğin açılışı gerçekleştirilirken protokol, daha sonra etkinlik alanında kurulan bilimsel atölyeleri ziyaret etti.

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