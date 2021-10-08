Ordu’nun tarihi mahallesi estetik görünüme kavuşuyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentin tarihi mahallelerinden birisi olan Zaferimilli Mahallesi’nde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Altınordu’nun tarihi mahallelerinden biri olan Zaferimilli Mahallesi’nin yıllardır çalışma yapılmayan sokakları, Altınordu Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından sürdürülen üstyapı çalışmalarıyla da estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda ilk olarak Uğurveren sokakta başlayan çalışmalar, Aziziye, Taşbaşı ve Zaferimilli Mahallesini birbirine bağlayan Dr. İsmail Engin caddesi ile Polat sokaktaki çalışmalarda da sona gelindi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları ile yollar ve kaldırımlar hem yenileniyor, hem de estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hem kent merkezinde hem de kırsalda başlattıkları çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Zaferimilli Mahallesi hem tarihi hem de nüfus yoğunluğu bakımından önemli mahallerimizden biridir. Şehrin tarihi dokusuna, siluetine ve kent kimliğine uygun çalışmalarımızla mahallemizi sağlıklı altyapı ve modern bir üstyapıya kavuşturuyoruz. Mahalle sakinlerinden ve hemşehrilerimizden büyük beğeni toplayan Uğurveren sokakta örnek çalışmalarımızın bir benzerini buralarda da yapıyoruz. Her alanda şehrimize değer katan, insanımızın hayatlarına dokunan çalışmalarımız kesintisiz sürecek” dedi.

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