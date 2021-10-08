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Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü

DHA

Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü


Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi´nde son 3 ayda kurtların saldırısı sonucu 10´u büyükbaş, 13 hayvan öldü. Mahalleli, kurt saldırılarına çözüm bulunmasını istedi.
İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi´nin yüksek kesimlerinde doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamayan kurtlar, yerleşim alanlarına indi. Mahallede son 3 ay içerisinde kurt saldırısı sonucu meralarda otlayan 10´u büyükbaş, 13 hayvan öldü. Endişeli olduklarını belirten mahalleli, yetkililerden saldırılara çözüm bulmalarını istedi. 
Mahallede oturan Osman Şen, "Bir hayvanımı parçaladılar. Komşularım da bu olaya şahittir. Diğer komşularımın da zararlar var. Bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Hem doğanın hem hayvanlarımızın korunması buradaki olayların düzen almasını talep ediyoruz" dedi.
Saldırının kurtlar tarafından yapıldığını söyleyen Mehmet Demir de, "Temmuz ayından bu yana 10 büyükbaş ve 3 küçükbaş, yabani hayvanlar tarafından telef oldu. Çare ağrıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN
2021-10-08 15:29:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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