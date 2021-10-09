Ordu’da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi

Ordu’da 2021 yılının ocakeylül ayları arasında aktif istihdam politikaları kapsamında yapılan çalışmalar ve istihdam teşvikleri ile özel sektörde doğrudan 7 bin 591 kişi ise yerleştirildi.
Ordu Valiliği'nden edinilen bilgiye göre, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde kadın ve genç istihdamına yönelik çalışmalarda belirlenen hedeflerin üzerine çıkıldığı belirtildi. Bu kapsamda 3 bin 540 kadın ile 2 bin 660 gencin işe yerleştirildi.
Doğrudan işe yerleştirilenlerden 3 bin 978 kişi sanayi sektöründe işbaşı yaparken, 3 bin .260 kişi hizmet, 283 kişi inşaat, 70 kişide tarım sektöründe işbaşı yaptı.
2020 yılında 7 bin 216 kişiyi özel sektörde işe yerleştirilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.