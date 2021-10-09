TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Erbaaspor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Erbaaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sezer Yalçın x, Tahir Yalçın x, Hüseyin Sepetçioğlu x
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx (Mehmet Seçme dk. 65 x), Ahmet xx, Oğuzhan xx (Ozan dk. 82 ?), Emre xx, Ramazan xx (Onur dk. 82 ?),Burak xx, Tahir xx
Erbaaspor : Suphi xx, İsmail xx, Halil İbrahim xx, Alperen xx (Alperen Topçular dk. 62 x), Yasin xx (Alhan dk. 63 x), Tolga xx, Emirhan xx, Yahya xx, Kadir xx, Arif xx, Murat xx
Kırmızı kartlar: Emre Usta (dk. 90+4) (Fatsa Belediyespor), Murat Kara (dk. 90+4) (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Burak, Mehmet Seçme, Ahmet Alkan (Fatsa Belediyespor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.