TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Siirt Özel İdarespor: 0

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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TFF 3. Lig 2. Grup’ta 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında Siirt Özel İdarespor ile 00 berabere kaldı.



Stat: 19 Eylül

Hakemler: Levent Balcı xxx, Tansu Doğan Yılmaz xxx, Eren Öksüzler xxx

52 Orduspor Futbol Kulübü: Hasan xxx, Taner xxx, Sinan xxx, Emre xxx, Sergen xxx, Gökhan xxx, Özgen xx (Anıl dk. 86 x), Furkan x (Gökhan dk. 45 xx), Şükrü xxx, Doğancan xx (Muzaffer (dk. 76 x), Rasimcan xx (Ömer dk. 58 xx)

Siirt Özel İdarespor: Ahmet xxx, Samed x (Serkan dk. 23 xx), Harun xx (Enis dk. 67 x), Okan xxx, Oğuzhan xx (Tolga dk. 79), Barış xx (Onur dk. 60 x), Ahmet Can dk. 79 x), Bartu xxx, Burak xxx, Abdullah xxx, Mehmet xxx, Barış xxx

Sarı Kartlar: Emre, Rasimcan (52 Orduspor FK), Enis, Ahmet (Siirt Özel İdarespor)

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