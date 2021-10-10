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Başkan Tören: “Organik üretimin bölgedeki merkezi olmak istiyoruz” Altınordu Belediyesi, kentte üretilen organik elmaları ekonomiye kazandırmak üzere harekete geçti

İHA

Başkan Tören: “Organik üretimin bölgedeki merkezi olmak istiyoruz” Altınordu Belediyesi, kentte üretilen organik elmaları ekonomiye kazandırmak üzere harekete geçti

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, üreticilerin ürettikleri elmaları satın alarak, ekonomiye kazandırmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda şimdiye kadar üreticilerden yaklaşık 20 ton elma satın alındı.
Özellikle pandemi döneminde köylü üreticilerin pazara getirip satma imkanı bulamadığı doğal ürünlerini satın alıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtarak üretimin kesintiye uğramasına izin vermeyen Altınordu Belediyesi, şimdi de yıllardır fındık bahçelerinde doğal ortamda çürümeye terk edilen elmaları satın alarak ekonomik değere ve aile bütçelerine katkıya dönüştürüyor. Projenin uygulanabilirliğini ölçmek amacıyla başlatılan ilk etapta Altınordu Belediyesi üreticilerden kilosu 50 kuruştan 20 tona yakın elma satın aldı. Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje ile doğal ortamda yetişen ve üreticiden satın alınan organik ürünler, Atatürk Orman Çiftliği tesislerinde doğal elma suyuna dönüştürülecek. Belediye, hayata geçirdiği proje ile bölgedeki organik üretimini ön plana çıkartmayı hedeflerken, üreticilerden toplamda 200 ton elma satın alınması hedefleniyor.

“Şehirlerin en büyük gücü, üretimi ve markalarıdır"
Projeyi değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, artık şehirlerin kendilerine ait markaları ile öne çıktıklarına dikkat çekip, organik üretimin bölgedeki merkezi olmayı hedeflediklerini belirterek, “Elbette şehirlerin bir marka değeri var. Ordumuz ev Altınordu’muz eşsiz doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerleriyle, insanıyla bir marka. Ancak şehirler günümüzde daha ziyade üretimiyle, üretimden gelen gücüyle ve kendilerine ait piyasada adından söz ettiren markalarıyla öne çıkmaktadır. Biz bu eşsiz doğal güzelliklerimizin yanında üzerinde bulunduğumuz bu toprakları işleyerek tarımsal üretimi daha çok teşvik etmek, üretim kaynaklarını çeşitlendirmek ve ürettiklerimizin bir markaya dönüşmesini sağlamak istiyoruz. Amacımız ilimizin bir organik üretim üssüne dönüşmesi ve oluşturacağı markalar ile insanımızın ekonomik refahının yükselmesi. Bunun yanında insanımızın üretim yoluyla doğduğu topraklarda doymasına katkı vermek ve işsizlik sebebiyle şehrini toprağını terk etmesini önlemek istiyoruz. Daha da ötesi nitelikli göçü tersine döndürmek istiyoruz. Bunun için projeler üretmeye üretimi teşvik etmeye, yeni istihdam alanları oluşturmaya var olan üretim potansiyelini harekete geçirmeye ve insanımızın refahı için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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