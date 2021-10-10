Ordu’da ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi

İHA

Ordu’da ambulans şoförlerine sürüş teknikleri eğitimi

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından, 1 gün teorik 3 gün pratikten oluşan ambulans sürüş teknikleri eğitimi (ASTE) düzenlendi.
Ünye ilçesinde bulunan boş alanda düzenlenen eğitime 19 personel, 5 eğitmen ve 1 koordinatör olmak üzere 25 kişi katıldı. Eğitimde, sürücü koltuğuna doğru oturma pozisyonu, fren yapma teknikleri, direksiyon tutuş ve doğru viraj alma tekniği, ambulanslarda siren ve ışık kullanımı, trafikteki özel durumlar, araç güvenlik sistemlerinin basit arızalarının tanımlanması, ambulans günlük bakım, akü takviyesi, lastik değiştirme ve zincir takma uygulamaları gibi konulara yer verildi. Son gün ise yazılı ve pratik sınav yapılarak eğitim tamamlandı.
Burada açıklamalarda bulunan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, kentteki 112 ekibinin yaklaşık 600 kişiden oluştuğunu söyledi. Ordu’da 42 istasyon olduğunu ve son dönemlerde hayırsever insanların da desteğiyle 5 yeni istasyona kavuşmayı hedeflediklerini kaydeden Kasapoğlu, hedeflerinin şu anda istasyon başına düşen 17 bin 500 olan nüfusu 15 bine kadar düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Kasapoğlu, eğitimi düzenleyen ilgililere teşekkür etti.
İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yasin Ergül ise 19 kursiyer, 5 eğitmen ve bir koordinatör olarak planladıkları eğitimde, kursiyerlere ambulans sürüş teknikleri eğitimi verdiklerini belirtti. Ergül, “Bu eğitim, bir gün teorik, 3 gün pratik olmak üzere toplam 4 günden oluşuyor. Ambulans sürüş teknikleri, direksiyon tutuş, manevra, park kabiliyeti konularını içermekte. Bu eğitimleri biz düzenli olarak bütün şoförlük yapan ve onun haricinde bakanlığımızın talebi üzerine personellerimizin belirli bir kısmına vermek durumundayız. Düzenli olarak yaptığımız bu eğitimlerimiz ile bütün ambulans sürücülerimizin ambulans sürüş tekniklerini geliştirmelerini hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tören: “Organik üretimin bölgedeki merkezi olmak istiyoruz” Altınordu Belediyesi, kentte üretilen organik elmaları ekonomiye kazandırmak üzere harekete geçti
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Organik üretimin bölgedeki merkezi ...
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Siirt Özel İdarespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Siirt Özel İdarespor: ...
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Erbaaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Erbaaspor: 0
İnanılmaz kurtuluş Beton mikseri minibüsün üstüne devrildi: 1 yaralı Sıkışan sürücü 1,5 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER İnanılmaz kurtuluş Beton mikseri minibüsün üstüne ...
‘Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Ordu’ yayımlandı
YEREL HABERLER ‘Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Ordu’ yayımlandı
Vali Sonel: "Vatandaşımızın derdi, bizim derdimiz"
YEREL HABERLER Vali Sonel: "Vatandaşımızın derdi, bizim derdimiz"
Ordu’da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe yerleştirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 9 ayda 7 bin 591 kişi özel sektörde işe ...
Ordu’da bir Kübalı Kübalı Voleybolcu Hiroshi Centelles Rosales, TVP Erkekler 1. Ligi’nde Ordu temsilcisi Akkuş Belediyespor’un formasını terletiyor
YEREL HABERLER Ordu’da bir Kübalı Kübalı Voleybolcu Hiroshi ...
Kumru’da ‘amatör spor haftası etkinlikleri’ başladı
YEREL HABERLER Kumru’da ‘amatör spor haftası etkinlikleri’ başladı
Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan öldü
YEREL HABERLER Mahallede, kurtların saldırısında 3 ayda 13 hayvan ...
Ankara’da Ordu rüzgârı
YEREL HABERLER Ankara’da Ordu rüzgârı
Kumru Devlet Hastanesi’nde beyaz kod’ tatbikatı
YEREL HABERLER Kumru Devlet Hastanesi’nde beyaz kod’ tatbikatı
Minik Aybüke’nin hayali gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Minik Aybüke’nin hayali gerçekleştirildi
Ordu’nun tarihi mahallesi estetik görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Ordu’nun tarihi mahallesi estetik görünüme kavuşuyor
En çok vaka görülen kentte aşı seferberliği sonuç verdi
YEREL HABERLER En çok vaka görülen kentte aşı seferberliği sonuç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.