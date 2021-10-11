Ordu’da atıl araziler çiftçilere cansuyu oldu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çabalarıyla 10 bin dönüm atıl araziyi ekonomiye kazandırıldı Tohumlar çiftçilere ücretsiz dağıtılırken üretilen ürünler satın alınıyor

Ordu’da son 2 yıl içerisinde 10 bin dönüm atıl arazi ekonomiye kazandırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel önem verdiği kırsal kalkınma ve nitelikli tarım çalışmaları kapsamında Ordu’da 10 bin dönüm atıl arazi ekonomiye kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen ‘Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi’ ile atıl arazilere ekilen tohumlar ücretsiz dağıtılırken üretilen ürünlerde Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından satın alınarak üreticilere önemli bir gelir kapısı oluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi her geçen gün büyürken bu çalışmalar kırsalda yaşayan vatandaşlar için de yeni bir umut kapısı oluyor. Kent ekonomisini canlandırmak ve tarımı geliştirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi damızlık koyun, damızlık kaz, damızlık manda, Halep keçisi, Pekin ördeği, yarka, örtü altı sebze yetiştiriciliği ve kesme çiçek sektörüne verdiği desteklerin yanı sıra atıl durumdaki arazileri de üretime kazandırıyor.



Üreticinin pazar sorunu ortadan kalktı

Bugüne kadar boş durumdaki 10 bin dönüm atıl araziyi tarıma açan Ordu Büyükşehir Belediyesi, burada ekilecek tohumları da kendisi dağıtıyor. Arazilerin üretime açılması ve tohum desteğiyle yetinmeyen Büyükşehir Belediyesi hasat edilen ürünleri de satın alarak sürdürebilirliğine katkı sağlıyor.

Proje kapsamında atıl arazilerde uygulanmak amacıyla fındık tarımının daha az yapıldığı Akkuş ve Mesudiye başta olmak üzere 19 ilçede üreticilere dağıtılan yeşil mercimek, siyez unu ve nohutlar ORTAR A.Ş. tarafından satın alınarak üreticilerin pazar sorunu da ortadan kaldırılıyor.



Ordu’nun ürünleri tüm Türkiye’de rağbet görüyor

Atıl arazilerde üretilen ve Ordu’da satışına başlanan ürünler ayrıca www.orduorganikpazar.com ve de 7 sanal mağaza üzerinden alıcılarla buluşuyor. ORTAR A.Ş’nin Web ve Sosyal Medya üzerinden tanıtımını yaptığı ürünler diğer illerde yaşayan gıda toptancılarının da ilgisini çekiyor. Bu sayede ürünlerin kalitesini bizzat gören birçok alıcı direk üreticiler ile temasa geçerek ürünlerin bazı ilçelerde hızlıca tükenmesini sağlayarak üreticilere önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

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