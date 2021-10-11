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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu, gastronomi turlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

İHA

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, 'Altınordu Yerel Lezzet Durağı' ve 'Altınordu Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası' ile gastronomi turlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ordu, gastronomi turlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ‘Altınordu Yerel Lezzet Durağı’ ve ‘Altınordu Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası’ ile gastronomi turlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından çıkılan, 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında hibe desteği kazanan “Altınordu Yerel Lezzet Durağı” ve “Altınordu Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası” projesi, Altınordu Belediyesi ve DOKA eş finansmanı ile hayata geçiriliyor. Yapılacak ek tesisler ile birlikte yeni bir cazibe ve çekim merkezine dönüşecek proje ile bölgesinde gastronomi turizminin merkezi olmayı hedefleyen Altınordu Belediyesi, bölgenin dokusuna ve doğaya uygun olarak tamamen ahşaptan yaptığı iki tesis hem yöre havzasında bulunan mahallelere hem Ordu’ya hem de bölgeye büyük bir canlılık getirecek ve aynı zamanda ek bir istihdam ve gelir kapısı olacak.
Altınordu Kaymakamlığı’nın da paydaşı olduğu projede bulunan ve Ordu’nun yiyecek ve içeceğe dair tüm kültürel mirasını bir arada toplayacak tanıtım noktası, coğrafi işaretli Akkuş fasulyesi, Perşembe ceviz helvası, Kabataş helvası, dürme pancarı turşusu ve Ordu kivisi ürünlerinin ve diğer yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılacak. Coğrafi işaretli ürün tanıtım noktası ile yan yana aynı noktada bulunan yerel lezzet durağı ise kente ait yöresel tatların sunulduğu tüm yiyecek çeşitleri ile gastronomi merkezi gibi işlev görecek.
Tesisler hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu sayede hem turizm hem de tarıma destek vereceklerini söyledi. Başkan Tören, “Coğrafi işaretli ürünler tanıtım noktası, şehrimizin tarihi süreçten süzülüp gelen yerel ve doğal ürünlerinin tanıtıldığı şehrimize ve yöremize özgü markalarımızı ön plana çıkaran bir tesis olacak. Bunun yanında yerel lezzet durağı ise yine yöresel damak tatları ile inşallah gastronomi turizminin bölgedeki merkezi olacak. Üstelik tarımsal üretimi geliştirecek olan tesislerimiz sağlayacağı turizm girdileri ile de bölgesel kalkınmaya büyük katkı verecek. Tesislerimizi çevre hassasiyeti ile bölgenin dokusuna uygun bir mimaride inşa ediyoruz. Çevreyi koruyan bölge insanının refahını gözeten doğal alanlara karşı duyarlı aynı zamanda sürdürülebilir bir ekoturizm hareketini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında yine tarımsal üretim konusunda ise doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan doğal ve organik bir ekotarım hareketiyle de şehirde tarımsal üretimi geliştirmeye ve ekonomik kaynakları çeşitlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
Başkan Tören ayrıca, tesislerin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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