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Öğrencilerin ‘Hale ablası’ 15 yıldır okul servisinde direksiyon sallıyor Ordu’da okul servis şoförü yapan ve günlük 3 farklı okulun öğrencilerini taşıyan Hale Eyigün, meslektaşlarına taş çıkartıyor 41 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın okul servis şoförü Hale Eyigün: “Empati kurarak işimi yapmaya çalışıyorum, çok güzel tepkiler alıyorum”

İHA

Öğrencilerin ‘Hale ablası’ 15 yıldır okul servisinde direksiyon sallıyor Ordu’da okul servis şoförü yapan ve günlük 3 farklı okulun öğrencilerini taşıyan Hale Eyigün, meslektaşlarına taş çıkartıyor 41 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın okul servis şoförü Hale Eyigün: “Empati kurarak işimi yapmaya çalışıyorum, çok güzel tepkiler alıyorum”

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 15 yıldır okul servis şoförü olarak görev yapan Hale Eyigün, anne şefkati ile yaklaştığı öğrencilerini okullarına yetiştirmek için çabalıyor. Erkek meslektaşlarının da takdir ettiği Eyigün, kendisini görenlerden sürekli olarak olumlu tepkiler alıyor.
Altınordu ilçesinde 15 yıldır kadın okul servis şoförü olarak görev yapan 41 yaşındaki Hale Eyigün, sabahın ilk saatlerinde lise, ortaöğretim ve ilköğretim öğrencilerinin okul servis şoförlüğünü yapıyor. Kendisi de anne olduğu için çocuklara bu şekilde yaklaşım gösteren ve empati kurarak mesleğini yapan Eyigün, kimi zaman trafikte durdurularak, olumlu tepkiler alıyor. Erkek meslektaşlarının da kendisini takdir ettiğini söyleyen Eyigün, ailelerin en kıymetlisi olan çocuklarını güvenli bir şekilde okullarına yetiştirmek adına çaba sarf ettiklerini belirtiyor.

“Empati kurarak işimi yapmaya çalışıyorum”
Yaklaşık 15 yıldan bu yana devam ettirdiği mesleğe rehber personel olarak başladığını söyleyen Hale Eyigün, “İlk olarak arka tarafta rehber personel olarak başladım, sonrasında direksiyona geçtim. Öğrenciler ile aram çok iyidir, çocukları çok seviyorum. Ben de bir anneyim, 2 çocuğum var ve empati kurarak bu işi yapmaya çalışıyorum. Velilerimiz ne ister? Öğrencilerimiz nasıl davranışlardan hoşlanır? Bunları düşünüyorum. Trafik kurallarına uyarak mesleğimizi devam ettiriyoruz” dedi.

“Çok güzel tepkiler oluyor”
Kendisini kimi zaman durdurarak insanların tebrik ettiğini ifade eden Eyigün, “Çok güzel tepkiler oluyor. yaşlı teyzeler kimi zaman durduruyor ve beni tebrik ediyor, gururlandıklarını söylüyorlar. Erkek meslektaşlarım da iyi dileklerini iletip, ‘abla helal olsun, bizim mesleğimizi yapıyorsun’ diyorlar. Güzel tepkiler alıyorum olumsuz bir durum yaşamadım şuana kadar. Sadece trafikte olumsuzluklar yaşıyorum, bayan şoför olduğum için bazı sürücüler sıkıştırabiliyor. İnşallah onları da atlatacağız. Sabah saat 7.10 gibi servisimiz başlıyor ve saat 8.50 gibi servisimiz bitiyor. Öğleden sonra 14.30’da başlayıp, 16.30’da bitiyor. İlköğretim, ortaöğretim ve lise olmak üzere 3 okula servis atıyorum” şeklinde konuştu.

“Ailelerin en kıymetlilerini taşıyoruz”
Her öğrenciden sonra aracın dezenfekte ile koruma altına alındığını ve maske ve temizlik kurallarına özen gösterdiklerini ifade eden Eyigün, “Maskesini unutan ve düşüren öğrencilerimize rehber personelimiz hemen maske veriyor. Öğrencilerimiz bazen geç kalabiliyor, her öğrenci bir dakika bekletse bu bizim için sorun olabiliyor. Sonuçta araçta ailelerin en kıymetlilerini taşıyoruz. Geç kalma durumlarında maalesef hızlanmamız gerekebiliyor. Bu da Allah göstermesin kazaya neden olabilir. Bu konuda öğrenci ve velilerimiz saatlerinde hazır beklemeye özen gösterirse seviniriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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