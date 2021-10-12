Ordu’da trafikte yayaların öncülüğüne dikkat çekildi

Ordu’da, İçişleri Bakanlığı’nın “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlatmış olduğu “Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası” kapsamında farkındalık etkinliği yapıldı.

Tayfun Gürsoy Parkı gerçekleştirilen ve Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, emniyet ve jandarma trafik görevlileri ile Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda sürücülere hatırlatmada bulunuldu. Düzenlenen etkinlikte, yaya geçidinde, yayalara öncelik veren sürücülere Vali Tuncay Sonel, Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu öğrencileri ile birlikte çiçek vererek, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Yaya geçidinde yayalara geçiş önceliği kuralına uymayan sürücüleri uyaran Vali Tuncay Sonel, sürücülerden yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımaları konusunda ikaz ve uyarılarda bulundu.

Trafikte yaya önceliği kampanyası kapsamında gerçekleştirilen farkındalık etkinliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Tuncay Sonel, trafikte yaya önceliği kampanyasının önemine değinerek, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bu konuda çok hassas. İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Biz istedik ki, Ordu’da yaya geçidinden geçen vatandaşlarımıza yol veren sürücülerimize çiçek verelim ve onları alkışlayalım. Yaya geçidinde vatandaşlarımıza yol vermeyen sürücülerimize de gerekli uyarılarda bulunarak, idari ceza konusunda gerekli ikazlarımızı yapalım istedik” dedi.

Trafikte yaya önceliği kampanyası farkındalık çalışmasının bir bilinçlendirme, eğitim ve farkındalık çalışması olduğunu belirten Vali Sonel, sürücülerin yaya geçidinden geçen yayalara yol vermesi gerektiğini, bu konu da hassas davranmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında araç sürücülerine eğitim amaçlı bastırılan el broşürü, araç kokusu, önlük ve çanta dağıtımı da yapıldı.

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