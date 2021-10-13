Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi ilginç bir tartışmaya sahne oldu. CHP’li Meclis Üyesi Sami Torun, Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü iken Kültür Dairesi Başkanlığına atanan Mehmet Altun için “Sizin söylediğinizi kulağınız duyuyor mu? Bu ithamların ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir durum. Bahsettiğiniz kişi Çaybaşı ilçesinden ve Ünye’de yaşıyor. Bu iki ilçe Ordu’nun ilçesi. Yani coğrafya bilgisini iyi kullanmanız lazım. Ordu neresi, Altınordu neresi, 19 ilçe nerede iyi bilmemiz lazım” diyerek tepki gösterdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı. İmar, dairelerden gelen teklifler ve sosyal işler alanında gerçekleştirilecek çalışmaların ele alındığı toplantıda CHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Sami Torun, Başkan Güler’e çalışmalarla ilgili bazı sorular sordu. Torun, ihalelerin açık olmadığını iddia ederken, bazı makam atamalarında Ordu’yu tanıyan bilen insanların atanması gerektiğini belirterek, Özel Kalem Müdürlüğünden Kültür Dairesi Başkanlığına atanan Mehmet Altun’u örnek gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un yeğeni olan Sami Torun’un iddiaları Belediye Meclis Salonunda şaşkınlığa sebep oldu. Büyük bir gafa imza atan Torun’un Ünyeli olan Kültür Daire Başkanı Mehmet Altun’u Ordulu olmamakla itham etmesi şaşkınlıkla karşılandı.



“Çaybaşı, Ünye Ordu’nun ilçesi değil mi? Senin coğrafya bilgin yok mu?”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, bu ithamların ayrıştırıcı ve ötekileştirme politikası olduğunu vurgulayarak, “Senin söylediğini kulağın duyuyor mu?” diyerek Sami Torun’a tepki gösterdi. Başkan Güler, “Bahsettiğiniz kişi Çaybaşı ilçesinden ve ailesiyle birlikte Ünye’de yaşıyor. Çaybaşı, Ünye Ordu’nun ilçesi değil mi? Bu ilçeler Ordulu değil mi size göre? Böyle bir ayrımcılığa hakkınız var mı? Sizde Ulubeylisiniz. Yani coğrafya bilgisini iyi kullanmanız lazım. Ordu neresi, Altınordu neresi, 19 ilçe nerede iyi bilmemiz lazım” dedi.



“Senin söylediğini kulağın duyuyor mu?”

CHP’li Meclis Üyesi Sami Torun, bunun üzerine, daha önce Milletvekili Danışmanlığı görevinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde Numan Kurtulmuş’un Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev alan ve iki yıldır Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde Özel kalem Müdürlüğü yapan Mehmet Altun’u tanımadığını söyledi.

Başkan Güler’de, “Niye tanımıyorsun? Benim seçtiğim adamı ben sana tanıtmak zorunda mıyım? Bu yaptığınız ayrımcılıktır, ötekileştirmedir. Bu arkadaşın birikimini, okuduğu okulları biliyor musun? Sana ne o benim adamım, ben seçtim, benim özel kalemim. Buraya geldiğimde 4 bine yakın adam vardı. Ben sadece 10 kişiyi değiştirdim. Buna hakkım yok mu benim? (Sami Torun itirazlarına devam edince) Senin söylediğini ağzını kulağın duyuyor mu? Velev ki başka yerden olsun. Sizi ilgilendirmez ki, sorumlusu benim” diyerek tepki gösterdi.



Başkan Güler: “İhalelerimiz açık ve online olarak yayınlanıyor”

Başkan Güler’in tepkisi karşısında ne diyeceğini şaşıran CHP’li Sami Torun bunun üzerine ihalelerin açık yapılmadığını söyledi. Başkan Güler de, “Her şeyimiz açık. Denetleme kurullarımız var, encümenimiz var, sizlere açık. Komisyonlarımız var, en rahat olmamızın sebebi çok derece açık şeffaf komisyonlarımız var. Ne kulaklarına fısıldadığımız bir şey var ne de ima ettiğimiz bir şey var. Elinizde okuduğunuz sorularınızın bir ekip tarafından hazırlandığı belli oluyor. Güzel yazmışsınız gayet güzel. Herhangi bir belgesi olan varsa bunları getirirsiniz ispat edersiniz gerekeni yaparız” şeklinde konuştu.

Başkan Güler, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Ama şunu ifade edeyim, yaptığımız işler birilerinin menfaatine dokundu. Ordu’da müthiş bir çıkar koalisyonu var. Bu söylediğiniz konular bile onların yazdığı sorular. Anlaşılıyor olay. Bizim ihalelerimiz online olarak naklen yayınlanıyor. Hepsini açık yapıyoruz. Girin bakın hepsinin kayıtları var. İhalelerin yüzde 7075’ini Ordulu firmalar alıyor.”

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