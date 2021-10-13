TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Bergama Belediyespor: 0

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TFF 3. Lig 1. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında karşılaştığı Bergama Belediyespor ile 00 berabere kaldı.



Stat : Fatsa İlçe

Hakemler : Ahmet Turan Timuroğlu xx, Hakan Eygü xx, Soner Akgün xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Ekrem xx, Enver xx, Emrah xx, Mustafa xx(Erşan dk 86 ?), Ahmet xx, Oğuzhan xx (Ozan dk. 80 ?), Ömer xx, Ramazan xx, Hüseyin xx, Tahir xx

Bergama Belediyespor: Deniz xx, Yusuf xx (Alpay dk. 46 x), Yunus xx (Tezcan dk. 46 x), Tayfun xx, Yusuf Can xx, Muhammet xx (Şerafettin dk. 85 ?), Hamit xx, Fikret xx, Gökhan xx, Kuban xx, Burak (İsmail dk. 75 x)

Sarı kartlar: Enver (Fatsa Belediyespor), Mehmet, Hamit (Bergama Belediyespor)

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