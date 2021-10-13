TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK, sahasında Fethiyespor ile 11 berabere kaldı.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Yakup Bakır xxx, Erhan Gündoğdu xxx, Erdem Tanış xxx
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği S.K: Ferhat xxx, Ahmet Batuhan xx, Oğuz xxx (Seçim Can dk. 85 ?), Mustafa xxx, Bilal xx, Görkem Can xx (Muhammet dk. 89 ?), Eray xx, Metin xx, Cevatcan xx (Muhammet Can dk. 84 ?), Ömercan xx, Arda xxx (Serhat dk. 77 xx)
Fethiyespor: Ahmet xx, Erdinç x, Soner x (Berkin dk. 64 x), Ali Han xx, Serdar x, Serdar Ümit xx, Serhan x (Cemal dk. 88 ?), Talha x (Burak dk. 60 x), Nurettin x, Serhat x, Onur x, Kadir x (Özgür dk. 45 x)
Goller: Ömercan (dk. 36) (Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK), Nurettin (dk. 81) Fethiyespor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.