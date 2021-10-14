Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor

DHA

Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD´nin, Avrupa Birliği´nin, Rusya´nın, Çin´in, Arap ülkelerinin, İsrail´in hesabı başka. Burada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen `Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı´na katılmak üzere Ordu´ya geldi. İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel´i makamında ziyaret eden Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Özhaseki, ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
`EĞER GÜCÜNÜZ VARSA, DEDİĞİNİZİ YAPARSINIZ´
Türkiye´nin zor bir coğrafyada olduğunu belirten Özhaseki, "Türkiye´nin şartları zor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zorluklarımız bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanıyor. İnançlarımızdan kaynaklanıyor. Tarihte üstlendiğimiz misyondan kaynaklanıyor. Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD´nin hesabı başka, Avrupa Birliği´nin hesabı başka, Rusya´nın ve Çin´in hesabı başka, Arap ülkelerinin hesabı başka, İsrail´in hesabı başka. Burada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor. Ben hukuk mezunuyum. Uluslararası hukuk diye bir şey var. Bir sürü de kurallar var ama değişmez kural güçtür. Eğer gücünüz varsa, dediğinizi yaparsınız. Gücünüz yoksa işiniz zorlaşır. Böyle zor bir ortamda, böyle bir zor coğrafyada iktidar olmak, güzel işler yapmak, bir taraftan şeytan taşlamak, bir taraftan da büyük eserler ortaya koyarak gidebilmek o kadar kolay işler değil. Allah´a hamdolsun ki böyle bir misyonu Allah bize yükledi" diye konuştu.
`2023´TE DE İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ´
Özhaseki, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin önemine de değinerek, "Her yaptığımız işte 2023 seçimlerini düşünerek adım atmamız lazım. Neden? Karşı tarafta öyle bir güruh var ki, onlara karşı mücadelemizde başarılı olmanın tek yolu çalışmaktır, doğruyu anlatmaktır, insanlarımızla beraber olmaktır. Başka bir çaresi yok. Ne biliyorsak o doğruyu anlatmalıyız. Karşımızda ABD var mı? Herkes biliyor ki var. Açık açık ilan ediyorlar. Saklısı gizlisi yok. Avrupa Birliği ülkeleri var mı? Var. Geçtiğimiz seçimlerde bakan arkadaşlarımızı ülkelerine sokmadılar ve konuşturmadılar ama PKK´lılara serbest. FETÖ´cülere serbest. Miting yapmaları, gösteri yapmaları serbest ama bize yasak. Peki CHP, var zaten. Türkiye´deki siyasi muhalefetin başını o çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti´yi alıyor, bir tarafına bölücü olduğu kesin olan, yüzde yüz olan HDP´yi de alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifaklarınızı söyleyin dediğimiz zaman da İYİ Parti´yi söylüyorlar, utandıkları o partiyi de arkada saklayıp, kimseye göstermediklerini zannediyorlar. Millet de anlamıyor zannediyorlar. Böyle bir saflık da var. O kadar da aklımızla alay etmeseler iyi olur. Onlar da bize karşılar anladık. PKK karşı mı bize bu seçimlerde? Valla karşı. Peki FETÖ, DEAŞ, DHKP-C karşı mı? Karşı. Demek ki karşıda böyle bir güruh var. O zaman bizim daha gayretli olmamız lazım, çalışmamız lazım ve nihayetinde de o kötülere karşı asla iktidarı bırakmamak lazım. Oradan bir ittifak doğmaz, bir medeniyet doğmaz ama bizim yapacağımız çok iş var daha. Allah´ın izniyle bizler bu konuda üstümüze düşeni yaparak 2023´te de ipi göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Özhaseki, toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler´i ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı. DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-10-14 14:06:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı
Başkan Tören, vatandaşların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Tören, vatandaşların sorunlarını dinlemeyi ...
Fatsa’da patpat kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fatsa’da patpat kazası: 2 yaralı
TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 1 - Fethiyespor: 1
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği SK: 1 ...
Geri manevra yaparken yayaya çarptı
YEREL HABERLER Geri manevra yaparken yayaya çarptı
Ordu kivisinin fiyatı belirlendi 2021 yılında 8 bin ton rekolte beklenen Ordu kivisinin fiyatı 8 TL olarak açıklandı
YEREL HABERLER Ordu kivisinin fiyatı belirlendi 2021 yılında 8 bin ...
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Bergama Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Bergama ...
Müdürden öğrenci yurtlarına denetim
YEREL HABERLER Müdürden öğrenci yurtlarına denetim
Başkan Hilmi Güler'den CHP’li üyeye coğrafya dersi Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sami Torun, Özel Kalem Müdürlüğünden Kültür Dairesi Başkanlığına atanan Mehmet Altun için ‘Ordulu olmayan, Ordu ile alakası bulunmayan kişilerin atandığını' savundu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, “Sizin söylediğinizi kulağınız duyuyor mu? Bu ithamların ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir durum. Bahsettiğiniz kişi Çaybaşı ilçesinden ve Ünye’de yaşıyor. Bu iki ilçe Ordu’nun ilçesi. Yani coğrafya bilgisini iyi kullanmanız lazım. Ordu neresi, Altınordu neresi, 19 ilçe nerede iyi bilmemiz lazım” diye cevap verdi
YEREL HABERLER Başkan Hilmi Güler'den CHP’li üyeye coğrafya ...
Uzmanından ‘dikkat eksikliği ve hiperaktivite' uyarısı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Özoğlu Turhan: “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kişinin yeteneklerini sabote edebilir”
YEREL HABERLER Uzmanından ‘dikkat eksikliği ve hiperaktivite' ...
Ulubey’de turizm canlanıyor Ordu’da Ulubey Belediyesi’nin Sayacabaşı’nda inşa ettiği bungalov evler inşaatı son aşamaya geldi
YEREL HABERLER Ulubey’de turizm canlanıyor Ordu’da Ulubey ...
Ordu’da yayla yollarının konforu artıyor
YEREL HABERLER Ordu’da yayla yollarının konforu artıyor
Rektör Akdoğan, dünya şampiyonu olan takımın oyuncusunu tebrik etti
YEREL HABERLER Rektör Akdoğan, dünya şampiyonu olan takımın ...
Ordu’da trafikte yayaların öncülüğüne dikkat çekildi
YEREL HABERLER Ordu’da trafikte yayaların öncülüğüne dikkat çekildi
Kadın muhtar, engelliler için ‘mavi kapak’ kampanyası başlattı Ordu’nun Altınordu ilçesinde görev yapan Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Aktaş, engelli bireyler için mavi kapak kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Kadın muhtar, engelliler için ‘mavi kapak’ kampanyası ...
Temizlik görevlisinden 'insanlık ölmemiş' dedirten davranış Temizlik görevlisi, kaldırımda bulduğu altın bileziği sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Temizlik görevlisinden 'insanlık ölmemiş' dedirten ...
Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor
Altınordu’da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete hazır
YEREL HABERLER Altınordu’da hazır giyim uygulamaları merkezi hizmete ...
Öğrencilerin ‘Hale ablası’ 15 yıldır okul servisinde direksiyon sallıyor Ordu’da okul servis şoförü yapan ve günlük 3 farklı okulun öğrencilerini taşıyan Hale Eyigün, meslektaşlarına taş çıkartıyor 41 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın okul servis şoförü Hale Eyigün: “Empati kurarak işimi yapmaya çalışıyorum, çok güzel tepkiler alıyorum”
YEREL HABERLER Öğrencilerin ‘Hale ablası’ 15 yıldır okul servisinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.