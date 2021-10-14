Vakkasoğlu’ndan gençlere tavsiye: “Akif dede gibi yaşayın”

Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazar buluşmaları kapsamında gençler ile buluşan eğitimci, tarihçi ve yazar Vehbi Vakkasoğlu gençlere, ‘Asım’ın nesli dedesini tanıyor ‘ konulu konferans verdi.

Fatsa Belediyesi tarafından, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olması dolayısıyla, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’nde söyleşi etkinliği düzenlendi. Söyleşiye katılan ve gençlere mesajlar veren Vehbi Vakkasoğlu, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Çanakkale Şehitleri’ şiirinde geçen ‘Asım'ın Nesli’ ifadesiyle karakterli, ahlaklı, erdemli, bilgili, kendisinde güzel ve kahramanca özellikleri barındıran bir genç modelinden bahsetti.

Vakkasoğlu konuşmasında, “Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Savaşı’nı ve kurtuluş mücadelesini özellikle İstiklal Marşı ile çok güzel anlatmıştır. Akif Dede’yi okumak yetmez. Onun öğretmeni olacak bundan sonra onu başkalarına anlatacak ve okutacaksınız” dedi.

Söyleşi sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Gençler, ancak güzel gönüllü örneklerle güzelleşir. Gönlü en güzellerden birisidir Akif Dede. Çünkü o, hayatı ve eserleriyle gönülleri fethetti. Gençlerimiz inşallah ondan kalan emaneti taşımaya, inancının bayrağını yükseltmeye, Asım`ın nesli olmaya, Akif Dede’yi yeniden ve derinlemesine keşfetmeye, onu anlamaya, onun yüreğinde yer almaya başlayacaktır. Vehbi Vakkasoğlu hocamıza engin bilgi, birikim ve tecrübe aktarımlarından ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vakkasoğlu, belediyenin gençlere hediye ettiği ‘Akif Dede’ isimli kitabını imzaladı.

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