Karadeniz’de sel ve heyelan Ordu’da tartışıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Artık belli dönemlerde değil 12 ay seller yaşanabiliyor. Artık selin beklenen bir periyodu yok. Bu durumda bize sürekli olarak teyakkuz içinde olmamızı ve tedbirler almamızı gösteriyor”

Karadeniz Bölgesi’nde sıklıkla yaşanan, can ve mal kayıplarına yol açan sel, taşkın ve heyelanların değerlendirmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Karadeniz Bölgesi’ndeki SelSu Baskını, Taşkın ve Heyelanların Değerlendirilmesi Çalıştayı’ düzenlendi.



“Sellerin belli bir periyodu yok”

Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sel, taşkın ve heyelanların tüm Türkiye’nin özellikle de Karadeniz’in derdi olduğunu belirtti. Sellerin beklenen bir periyodu olmadığına dikkat çekken ve yapılan çalıştayın bu sorunların tespiti için önemli olduğunu dile getiren Başkan Güler, “Bu yılda sel ve taşkınlar canımızı yaktı. Bunları değerlendirmek, sebeplerini tespit etmek amacıyla bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Karadeniz’in derdi bu, çocukluğumuzdan bu yana bu selleri yaşıyoruz. Artık belli dönemlerde değil 12 ay seller yaşanabiliyor. Artık selin beklenen bir periyodu yok. Bu durumda bize sürekli olarak teyakkuz içinde olmamızı ve tedbirler almamızı gösteriyor” dedi.



“Her zaman tedbirli olmamız gerekiyor”

Yaşanan sel ve taşkınların sebepleri ve bu sorunlara yönelik çözümler ürettiklerini aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu: ”Bunların sebepleri başında küresel ısınma geliyor. Yapılan tüm çalışmaları iyi etüt ederek yapmamız gerekiyor. Bir diğer husus hava kirliliği. Karbondioksit salınımı artınca bütün denge bozuluyor. Bunun üzerine bizler yenilenebilir enerji yasasını çıkarttık. Güneş ve rüzgar enerjisini devreye koyarak karbon salınımın önüne geçmeyi hedefledik. Yaşanan bu olaylarla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ ile beraber Su Verimliliği Yasa Tasarısı’nı sorumluluğumuz olmamasına rağmen bir sosyal sorumluluk olarak biz hazırlayıp Bakanlığımıza teslim ettik. Suyun yönetilmesi gerekiyor. Sadece miktarı değil her yönü değerlendirilmeli. Su iyi yönetilirse daha uygun hareket edilebilir ama yönetilmiyorsa seller, heyelanlar bize ders verir. Bu yıl Karadeniz Bölgemizin genelinde büyük afetler yaşandı. Ordu’da etkili olan yağışlarda aldığımız tedbirlerle en zarar ile atlattık ama bunun bir ölçüsü yok. Her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Bugün de uzman arkadaşlarımızın katılımı ile çalışmalar yaparak işin entelektüel boyutu ile birlikte ekonomik boyutunu, çevre boyutunu hepsini değerlendirmemiz gerekiyor”



“Sel, Karadeniz'in kaderi olmamalı”

Programa katılan Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sel ve taşkınların Karadeniz’in makus kaderi olduğunu belirtti. Yediyıldız, “Bu makus kader Karadeniz’de geçmişten bu yana hep var. Biz bu sellere önlem almak adına bugün bu çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Hem devletimiz hem de kurumlarımız yaşanan bu afetlerin giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bu tür çalıştayların devamını diliyor, düzenlenen çalıştaydan hayırlı sonuçlar almayı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.



“Su kültürü oluşturmalıyız”

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çalıştaya konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’de konuşmasında sel, taşkın ve heyelanların sebepleri üzerine tarihsel süreçlerden bahsederek katılımcılara örnekler üzerinden bilgiler verdi.

Temelde suyun önemine ve su kültürünün oluşmasına ihtiyaç olduğuna değinen ve yapılan toplantının suyun değerini ön plana çıkaracağını aktaran Karatepe, “Bizlerde Yerel Yönetim Politikaları Kurulu olarak üç yıldan bu yana su politikası çalışıyoruz. ‘Su Şura’sı ve bu tür toplantılarda elde ettiğimiz bilgilere göre Sayın Cumhurbaşkanımıza bir su politikası oluşturması yönünde öneride bulunacağız. Bu bakımdan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız çok değerli bir iş yapıyor. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Çalıştay belediyeler ve kurumların sunumlarının ardından sona erdi. Çalıştaya Ordu Valisi Tuncay Sonel, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, genel müdürler ve çok sayıda davetli katıldı.

