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150 çeşit doğal ürünle damaklara hitap ediyor Firmanın Genel Müdürü Resül Çalık: “Doğal' diye satılan gıdalardaki katkı maddelerine dikkat” “Özellikle pandemi sürecinde doğal olarak üretilen gıdalara talep arttı”

İHA

150 çeşit doğal ürünle damaklara hitap ediyor Firmanın Genel Müdürü Resül Çalık: “Doğal' diye satılan gıdalardaki katkı maddelerine dikkat” “Özellikle pandemi sürecinde doğal olarak üretilen gıdalara talep arttı”

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir gıda firması, ürettiği 150 çeşit doğal ürünle damaklara hitap ediyor.
Korona virüs (Kovid19) salgınıyla birlikte geleneksel yollarla ve yüksek teknolojiyle hijyenik şartlarda üretilen ürünlerin kullanımında artış yaşanıyor. İnsan sağlığına pek çok etkisi deneysel olarak ortaya konan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytinde de talep giderek artıyor. Sağlık sırrı acımtırak tadında bulunan zeytin, sofralara ulaşmadan sadece su ve tuz ile doğal fermantasyon işlemlerinden geçirilirken sağlığı olumlu etkileyen maddelerini kaybetmiyor.

Teknoloji kullanılarak olgunlaştırılan zeytin, doğallığını kaybediyor
Uzmanlar da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinde yapılan hileler hakkında uyarılarda bulunurken ürünün doğallığının korunmasının sağlık açısından önemine değiniyor. Uzmanlar, doğal zeytinin suya atıldığında renginin açılmaması, suyun saydamlığını bozmaması, zamanında hasat edildiğinin göstergesi olarak çekirdeğinden kolay ayrılmasının doğallık göstergelerinden olduğunu bildiriyor. Yeni üretim teknolojileri kullanılarak zeytinin daha kısa sürede olgunlaşması, tatlandırılması, uzun süre dayanıklı hale getirilmesi için kullanılan katkı koruyucu gibi kimyasal maddeler sebebiyle içeriğindeki bazı maddelerin yok edildiği ve doğal olmaktan çıkarıldığı bildiriliyor.

150 çeşit ürün
Ordu’nun Ünye ilçesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve doğal olarak ürettikleri zeytin ile beraberinde 150 çeşit farklı ürünü de bünyesinde bulunduran Çalıkoğlu Gıda Paz. Gıda Ltd. Şti., özellikle pandemi sürecinde insanların doğal besinlere ulaşması için gayret gösteriyor. Dünyanın en kaliteli zeytin unvanına sahip Gemlik zeytini üretimi ile serüvenine başlayan firma, zamanla kuru üzüm, incir, kayısı, reçel, tahin, pekmez ve bakliyat grubunu da bünyesine ekleyerek, tarlada doğal olarak üretilen ürünlerin sofralara sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

“Doğallık ve kaliteyi ön planda tutmaya çalışıyoruz”
Ordu’da çeyrek asırdır hizmet veren Çalıkoğlu Gıda Genel Müdürü Resül Çalık, doğal diye satılan bazı ürünlerde gıda boyaları ve katkı maddelerinin kullanılabildiğini, tüketicilerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Salgın süreciyle birlikte doğal ürünlere talebin her geçen gün arttığını aktaran Resül Çalık, ‘doğal’ diye satılan bazı ürünlerde gıda boyaları ve katkı maddeleri kullanılabildiğine dikkat çekti. Çeyrek asırdır doğal üretim anlayışı ile başladıkları hizmetlerine kesintisiz devam ettiklerini kaydeden Çalık, tüm ürünlerin üretiminde sağlık açısından geleneksel yöntemleri kullanmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Çalık, “İnsanlar özellikle pandemi sürecinde doğal ve sağlıklı gıdalar konusunda daha çok bilinçlendi. Piyasada maalesef pekmezden kurutulmuş meyvelere kadar doğal olmayan, içerisinde katkı maddeleri bulunduran ürünler de var. Biz, 25 yıl önce başladığımız kalite ve doğallık vurgusu ile hizmetimizi sürdürüyoruz. Amacımız insanların en kaliteli ürünleri en uygun şekilde sofralarına getirebilmeleri. Çalıkoğlu ve Mytat ürünlerinde de her zaman doğallık ve kaliteyi ön planda tuttuk, bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz” dedi.

“Doğal olarak bilinen her ürün doğal olamayabiliyor”
İnsanların, doğal adı altında satılan her ürüne kanmamasını, bu konuda dikkatli olmalarını ve güvendikleri markaları tercih etmeleri gerektiğini anlatan Çalık, “Maalesef doğal adı altında satılan paketli ürünler bazen doğal olmayabiliyor. İnsanlar güvendikleri ve doğal ürün diye ürünlere güvenerek satın alabiliyor. Özellikle pekmez, zeytin, reçel, bakliyat gibi ürünlerde doğallıktan çıkılıp, gıda boyaları ve bazı katkı maddeleri ile ürünlerin doğallığından uzaklaşılabiliyor. Gıda boyaları ve katkı maddelerinin kullanıldığı bu durum da insanların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor, uzun vadede de insanlarda çeşitli hastalıklara yol açabiliyor, toplum olarak etiket okuma alışkanlığı edinmemiz çok önemli" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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