Ordu’da, 20 il ve ilçelerin belediye başkanlarının da katılımı ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de katılarak, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ordu’da bir otelde düzenlenen toplantının ilk oturumu, basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. 20 ilden çok sayıda belediye başkanının ve partililerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, yapılan ve yapılacak olan projelerin yanı sıra, yerel yönetimlerin önemi hakkında bilgiler verildi.



“Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri neden birilerini rahatsız ediyor”

Program konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının bazı devletlere rahatsızlık verdiğini, Türkiye’nin önüne engeller konulmaya çalışıldığını söyledi. Kurtulmuş, “Suriye paramparça hale getirilmiş, Irak siyaseten bölünmüş, Libya parçalanmış, Yemen ikiye bölünmüş, zaten Balkanlar yönetilemez bir hale getirilmiş ve Kafkaslarda da yeni bir güç mücadelesinin içeresine girilmiş. Ayrıca Doğu Akdeniz’de be özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Ege’de Yunanistan üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışılmış. Yunanistan’ın sesi niye bu kadar çok artıyor? Niye Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinden birileri rahatsızlık duyuyor? Niçin PYDYPG sadece Suriye’de değil, Suriye üzerinden Türkiye’ye zarar verecek bir silahlı terör örgütü haline getiriliyor? Niçin DEAŞ denilen eşkıya çetesi, Türkiye’nin de başına bela ediliyor? Bu soruların cevabı, güçlü ve büyük Türkiye’nin oluşmaması için, Türkiye’nin çevresindeki problemler boğulması, problemler ile meşgul edilmesidir. Bu çerçevede AK Parti siyasi hareketi bütün bu oynanan oyunların farkındadır, bu oyunların ne manaya geldiğini iyi bilmektedir. Kimin taşeron, kimin buralarda bunları kullanan gruplar olduğunun fevkalade farındadır ve bu mücadelenin Allah’ın izni ile güçlü be büyük Türkiye istikametinde yürütülmesi için kararlı bir siyasi kadrodur” dedi.



“Türkiye Suriye’yi, kendi güvenliğinin bir parçası olarak”

“Bu günlerde yeniden Suriye’de, Türkiye aleyhinde ifade edilenler kışkırtılıyor ve Türkiye’nin Suriye denkleminin dışına atılarak, Suriye’de görmüş olduğu, kendisine karşı eylem içinde olanları önleme ve Suriye’nin birlik ve bütünlük sağlamak fonksiyonunu icra edemez hale gelmesini istiyorlar” diyen Kurtulmuş, “Kim hangi taşeron örgütü kullanırsa kullansın, Türkiye Suriye’yi, kendi güvenliğinin bir parçası olarak görmektedir. Bizim derdimiz Suriye’yi kimin yöneteceği değil, bizim derdimiz Suriye’nin petrollerine kimin konacağı da değildir. Bizim derdimiz kardeş Suriye halkının bir arada bütün bir şekilde yaşamasıdır. Onların derdi ise işine gelen gurupları taşeron olarak kullanarak, Suriye halklarının arasına nefret ve düşmanlık koymaktır” şeklinde konuştu.



“Afganistan halkı kardeşimiz ve dostumuzdur”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Taliban heyetinin Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve kendilerine dostça nasihatler verdiklerini belirterek, “Afganistan Taliban heyeti Türkiye’ye geldi. Her vesileyle Taliban’a Türkiye olarak nasihatlarımızı söylüyoruz. Diyoruz ki, ‘bütün toplumsal kesimlerin tenzil edildiği, işin içerisinde olduğu kapsayıcı bir yönetim tarzını ortaya koyun, insanlara ayrımcılık yapmayın, kadınlara karşı ayrımcılık içerisinde olmayın, eğitim meselesini önemseyin’ bütün bunları dost bir millet olarak gördüğümüz Afgan halkının gelişmesi ve kalkınması için söylüyoruz. Çünkü bizim Afganistan’ı kimin yöneteceği ile ilgili bir kaygımız yoktur. Afgan halkının tamamı bizim kardeşimiz ve dostumuzdur” ifadelerine yer verdi.



“Gönül belediyeciliğini inşa ediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada, yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlattı. Tüm dünyada ülkelerin pandemi sürecinde sıkıntılar çektiğini ve Türkiye’nin pandemi ile mücadelede üstün gayret gösterdiğini anlattı. Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile ‘gönül belediyeciliğini’ hep birlikte inşa ediyoruz. Yani vatandaşlarımız ile birlikte, onların gönlünü alarak, onlara danışarak onların dertlerini dinleyerek, onların istekleri doğrultusunda dualarını alarak hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.



“Türkiye’de muhalefet sorunu olduğu kesin”

Özhaseki, muhalefet partisi CHP’yi de eleştirerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bunları yaparken de aslında belediyecilikte ‘karşıda bir rakip var da, bizi de zorluyorlar o yüzden de bunları yapıyor’ değiliz. Yok, keşke olsa, karşıya en yakın parti CHP gözüküyor. Bu CHP’ye de Deniz Baykal sonrasında bir haller oldu. Eskiden Deniz Baykal, yerli ve milli bir insandı, ben hiç oy vermedim ayrı bir konu ama yerli ve milli olduğuna şahitlik ederiz. Kendine has bir takım ilkeleri vardı. Cumhuriyet’in temel ilkeleri, Atatürk’ün ilke ve inkılapları ile laiklik üzerinden bir muhalefet yürütürdü. Bir FETÖ operasyonu yaptılar, yerine Kılıçdaroğlu diye kişi getirdiler, her şeye müsait bir adam. 810 senedir 2 tane temel stratejileri var. Biri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak gidince? Millet sizi seviyor mu ve oyunuzu yükseltiyor mu? Bir taraflarına İYİ Parti’yi, bir taraflarına da biraz utanarak söylemeye sıkıldıkları, arkada tutup kimse anlamaz diye düşündükleri HDP var. Bunun içinde ne kadar benzemez varsa, ne idealleri, ne inançları, ne bu ülke hakkındaki hiçbir görüşü birbirini tutmayan tüm gurupları bir araya topladılar. Muharrem İnce içlerinden ayrılıyor, onların yalancı olduğunu söylüyor. Kendi içlerinden bir adam bunu söylüyorsa, doğru söylüyor. Ne yazık ki böyle bir CHP ile karşı karşıyayız. Hakikaten bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu da kesin.”



“Türkiye’deki doğal kaynaklar sınırsız”

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, toplantıda bulunan belediye başkanlarına seslenen Dr. Mehmet Hilmi Güler ise insan sayısının ve bütçenin sınırlı olduğunu ancak kaynakların sonsuz olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Ben bugün burada size kaynak yönetimi noktasında yorum yapmak istiyorum. Kaynak sınırsız, insan sayısı ve bütçe sınırlı ama kaynakları istediğiniz gibi, kabiliyetinize bağlı olarak, bilginize bağlı olarak istediğiniz gibi sonsuza kadar uzatabilirsiniz. Bunun da en güzel yeri Karadeniz, Ordu ve bu bölge. Onun için burada kaynak üretiminde ne yapabileceğimize bakacağız. Ben bakanlığım döneminde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ismini, tabi kaynaklar ve enerji bakanlığı olarak kafamda değiştirdim. Boşa esen rüzgarlar, boşa akan sular, madenler, güneş enerjisi bunların hepsi kabiliyete bağlı olarak sonsuz kaynak, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Atıklar bile aslında hep birer değer, bunları değerlendirmemiz lazım.”

Toplantının ikinci otumu basın mensuplarına kapalı olarak devam etti.

