Altınordu’da ‘bisikletli temizlik timi’ görev başında

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kentte bisikletli temizlik timi ekibi oluşturuldu.

Kentte, hizmet ve verimliliği artırıcı yaklaşımlar ile çalışmaların devam eden Altınordu Belediyesi, ‘temiz şehir Altınordu’ anlayışı ile çalışmalarını sürdürürken, son olarak ise farklı bir projeyi hayata geçirerek, bisikletli temizlik timini uygulamaya koydu. Altınordu Belediyesi, ilk etapta temizlik araçlarının giremediği ve yeterince hizmet veremediği noktalarda bisikletli temizlik timlerini devreye sokarak, çalışmalarını sürdürecek. Ordu’da ilk olan uygulama ile araç trafiğine kapalı sokak ve caddelerde daha hızlı ve etkin bir temizlik çalışması yürütecek olan bisikletli ekipler, hem zamandan tasarruf edecek, hem de daha çok karbon salınımının önüne geçerek çevreyi ve doğayı koruyacak. Aynı zamanda sokaklarda görevli olan temizlik görevlilerinin işini de kolaylaştıracak olan ve ilk etapta 10 bisiklet ile başlanılan projenin şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.



“Şehrimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz”

Bugüne kadar çevre dostu birçok yenilikçi uygulamaya imza attıklarını kaydeden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, bisikletli temizlik timi uygulaması ile yine Ordu’da bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Tören, “Bisikletli temizlik timi uygulamamız hem şehrimizin temizliği için gece gündüz demeden özveri ile çalışan emekçi kardeşlerimiz için bir kolaylık getireceğine, hem de çevreci bir uygulama olarak bir farkındalık oluşturacağına inanıyorum. Çevreyi ve doğayı korumak aynı zamanda Altınordu’lu hemşehrilerimizi temiz bir şehirde yaşatmak kararlılığımız ile çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Çevre ve doğa dostu bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisikleti şehirde ulaşımın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu vesile ile gündüz gece demeden şehrimiz ve hemşehrilerimiz için alın teri akıtan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün fedakar çalışanları emekçi kardeşlerime bir kez daha teşekkürler ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.