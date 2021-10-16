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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye’de sokak basketbolu turnuvası başlıyor

İHA

Ünye’de sokak basketbolu turnuvası başlıyor

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan ‘Sokak Basketbolu Cumhuriyet Kupası Turnuvası’ 18 Ekim Pazartesi günü başlayacak.
12 erkek ve 4 kadın olmak üzere 16 takımdan oluşan turnuvanın finali ise 29 Ekim Cuma günü oynanacak. Ünye Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlik takvimi kapsamında gerçekleştirilen turnuvanın kura çekimi, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.
Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan Sokak Basketbolu Cumhuriyet Kupası Turnuvası takım kuralarını çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Kupası Sokak Basketbolu Turnuvamızı 29 Ekim Cuma günü sonuçlanacak şekilde planladık. 12 erkek ve 4 kadın olmak üzere turnuvada 16 takım mücadele edecek. Turnuvanın spora yakışır bir şekilde centilmence geçmesini temenni ediyorum. Bu zaman kadar Korona virüs nedeni ile bu tür organizasyonları gerçekleştirememiştik. Diliyoruz ve umuyoruz ki, gelecek yıl pandeminin etkisisin azalması ile birlikte hem Cumhuriyet Kupası, hem de yaz döneminde olmak üzere iki turnuva gerçekleştiririz ve gençlerimizle güzel bir heyecanı birlikte yaşarız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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