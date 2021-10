Başkan Güler: “Ordu bir dönüşüm yaşıyor” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Odu parmakla gösterilen bir il oldu” “Mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatımızdan çıkardık” “Ordu’nun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun ev sahipliğinde 20 ilden gelen Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının katılımı ile düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 20 ilden 193 Belediye Başkanının katılımı ile Ordu’nun ev sahipliğinde devam ediyor. AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’ya kazandırdıkları yatırımlarla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.



Başkan Güler: “Ordu’da değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik”

Ordu tanıtım videosunun izlenilmesi ile başlanan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Güler, 50 yıllık aktif siyasi hayatının iki ayrı dönemi olduğunu söyledi.

1994 yılında Belediyecilik alanında ve Bakanlık dönemindeki deneyim ve tecrübeleriyle Ordu’ya hizmet ettiklerini aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Ordu’da yaptığımız değişim ve dönüşüme bu toplantı ayrı bir ışık tutacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere izlettirdiğimiz videoda yaptıklarımızın 3’te 1’ini sizlere sunduk. Belediye Başkanı olarak, 50 yıldır aktif siyasi hayatımın iki ayrı önemli noktaları oldu. İlki 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da başladığımız bir yürüyüş. Bu yürüyüşümüz bizim iktidarımızın yolunu açtı. Bizim Belediyecilikte pirimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla orada yaptığımız çalışmaları Bakanlık dönemi ile birlikte burada uygulamaya başladık. Cumhurbaşkanımız ile çalışırken 3 şeyi gördük. Yani Belediyeciliğin ve yöneticiliğin 3 temel noktası var. Birincisi insan yönetimi, ikincisi para yönetimi ve son olarak üçüncüsü ise kaynak yönetimidir”



“Ordu’nun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Ordu’nun önemli bir kaynağa sahip olduğunu belirterek Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarım, turizm, enerji ve teknoloji alanında atılımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Ordu’ya geldikten sonra ne yapabiliriz noktasında çalışmalar yaptık. Öncelikle buradan da kaynaklardan çalışmalara başladık. Ordu’nun müthiş bir tabiat güzelliği var. Öncelikle bunu ön plana çıkarmak istedik. Aynı zamanda verimli topraklara sahip bir kent. Ordu ayrıca dünyanın en fazla fındık üretimi yapan kenti konumunda yer alıyor. Ancak bizden önce Ordu’da fındık bahçelerinde 1 ay fındık toplanıyor. 11 ay boşta kalıyor. O zaman dedik ki doğal tarıma ağırlık verelim. Bununla ilgili olarak ikinci hatta üçüncü ürün denemeleri yaptık. Ordu’da soya fabrikası var. Ancak soya yok! Biz soya üretimi yaptık. Salep denemeleri yaptık. Gördük ki Ordu, kaynak açısından sonsuz. Çünkü aynı topraktan birkaç ürün de elde edebiliyorsun. Üretimi artırmak ve hayvancılığı daha da yaygınlaştırmak adına özel ve önemli çalışmalar yaptık. Ordu şimdi tarım alanında ürettiklerini pazarlayan il haline geldi. Örneğin daha önce 10 bin yumurta satamayıp iflas eden şirketler, şimdi bizim bu girişimlerimiz ile 10 milyona yakın yumurta pazarlamaya başladılar. Ordu’da üretilen Ordu Yumurtaları 200’e yakın mağaza ve satış noktalarında satışı gerçekleşiyor”



“Ordu’yu denizi ile barıştırdık”

Ordu’da turizme ağırlık verdiklerini ve şehrin denizi ile barıştığını anımsatan Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

“Ordu denizi ile barışık bir il değildi. Ancak şu an yaptığımız özel çalışmalarla denizle barıştık. Ordu’da tekne üretimi yapılıyor. Kano, Yelken ve diğer su sporları ile denizi daha da aktif kullanan bir olduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak turizme ağırlık verdik. Ordu şelaleler şehridir. 3 Ay Değil 12 Ay Ordu sloganı ile çalışmalarımıza başladık. Ordu’nun sadece TemmuzAğustos ve Eylül Aylarında değil geri kalan diğer aylarda da hareketli bir şehir olması için çalışmalar yaptık. Kış sporlarını geliştirdik. Ayrıca 135 turizm destinasyon noktası belirledik. Bu noktaların her bir tanesi bir turizm çekim noktası olabilecek konuma sahip yerler. Ordu’nun 19 ilçesi birbirinden güzel ve hepsinin ayrı bir turizm cazibesi var”



“Ordu parmakla gösterilen bir il oldu”

Ordu’nun kaynaklarını verimli hale getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin parmakla gösterildiğine dikkat çeken Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ordu’nun kaynakları sınırsız, ancak bu kaynakları verimli hale getirmek ayrı bir meziyet. Bu kaynakların en verimli şekilde kullanılması için çatışmayı ve tartışmayı bir kenara bırakarak işlerimize ağırlık verdik. Onu yaptığımız için Ordu parmakla gösterilen büyükşehir belediyeleri arasında yer alıyor”



“Mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatımızdan çıkardık”

Göreve geldikleri andan itibaren mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatlarından çıkardıklarının altını çizen ve plan, program ve koordinasyonla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“Ordu’da göreve başladığımız günden itibaren 3 kelimeyi hayatımızdan çıkardık. Mazeret, bahane ve şikâyet. Bu üç kelimeyi hayatımızdan çıkardık. Bunun yerine plan, program ve koordinasyonu getirdik. Ekip arkadaşlarımız ile konuşuyoruz, ortak bir noktada şehrimiz için gecegündüz çalışma yapıyoruz. Bunun haricinde proje liderleri yetiştirdik. Bu arkadaşlarımız direkt olarak hedefe odaklı çalışma yapıyor. Hepsi de kendi alanlarında şuana kadar çok önemli çalışmalar yaptılar”



“19 ilçemizde durmaksızın çalışıyoruz”

Klasik belediyecilik çalışmalarından asla ödün vermeden 19 ilçede alt yapı ve üst yapı alanlarında da başarılı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren 19 ilçemizde 1370 km yol çalışmasını tamamladık. Bunun için 135 adet makine satın aldık. Bu makinaları kiralayabilirdik. Ancak biz satın alarak bünyemize kattık. 3 ilçemize asfalt plenti kurduk. Taş ocaklarımızı aldık. Bu vesileyle Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak gecegündüz yol yapıyoruz. Bunun haricinde 1000 km’ye yakın içme suyu hatlarını yeniledik”



Özhaseki: “Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz”

Programa katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’de konuşmasına Ordu’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’ teşekkür ederek başladı.

AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yıllardır beraber olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ordu’ya yapılanları izledik. Bu yapılan başarılı çalışmaları hep birlikte takdir ettik, kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim amacımız istişare. Bölge Toplantılarımızla istediğimiz tüm arkadaşlarımızın toplantı yaptığımız illerdeki yapılanları görsünler, yapılanları izlesinler ve bir birileri ile istişare etsinler ve bunların sonucunda da bu örnekleri kendi şehirlerine taşısınlar. Her şehrin kendine has avantajları var. Bu avantajlarında yeni yeni sektörleri ortaya çıkardığını bilmemiz gerekiyor. Bizim AK Parti olarak siyasetimiz hizmet siyaseti. Amacımız istişare ve geleceğe doğru yeni ufuklar ve yeni yollar bularak çalışma, gayret etme hususunda mutlaka istişare sonucunda çıkacak değerleri millete kazandırma işi. Bizim siyasetimiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da bizlerde Anadolu’nun birçok yerinde göreve geldik. ‘Gelirken de biz hizmet edeceğiz dedik.’ Mazeret üretmeyeceğiz, bahane bulmayacağız, kimseyi ayırmayacağız ve gece gündüz hizmet edeceğiz dedik” dedi.



“Belediyecilikte yeni ufuklar açtık”

AK Parti Belediyelerinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve vatandaşı dinleyerek çalıştığını dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Belediyecilikte de değişik evreler hep bizim dönemimizde yaşandı. Hizmet belediyeciliği dedik hizmet ettik. Şehirlerin alt yapı ve üst yapısıyla gece gündüz demeden çalışma yaptık. Sosyal Belediyeciliği eklemledik. Bu çalışmalarla belediyeciliğe yeni bir ufuk açtık. Marka belediyecilik diyerek daha büyük hedeflere doğru koştuk. Şehirlerimizde alt yapı ve üst yapısı ile devasa hizmetler yapmaya başladık. Birçok şehir Avrupa şehirleri ile yarışır hale geldi. 1994 öncesindeki belediyelerle bugün ki belediyeler arasında dağlar kadar fark var. Son dönemde de Cumhurbaşkanımız ifadesi ile Gönül Belediyeciliğini hep birlikte inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olarak, onları dinleyerek ve hayır dualarını alarak hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.



Kurtulmuş: “Su, enerji ve gıda için küresel mücadele verilecek”

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’ta konuşmasında 3 ana başlığa vurgu yaptı.

Su, enerji ve gıdanın önemine değinen ve bu alanda yapılan çalışmaların önemli olduğunun altını çizen Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, “Yeni dönemde 3 önemli ana başlık altında büyük mücadele verilecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’de bahsetti. Su, enerji ve gıda için küresel mücadele verilecek. Bu 3’ünde de Türkiye’nin çok güçlü olması ve kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesi kaçınılmazdır. Bundan sonraki savaşların en büyük nedeni bu 3 unsur olacaktır. Türkiye’nin bu alanda da çok güçlü olması lazım” şeklinde konuştu.

