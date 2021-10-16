Başkan Güler: “Ordu bir dönüşüm yaşıyor” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Odu parmakla gösterilen bir il oldu” “Mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatımızdan çıkardık” “Ordu’nun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güler: “Ordu bir dönüşüm yaşıyor” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Odu parmakla gösterilen bir il oldu” “Mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatımızdan çıkardık” “Ordu’nun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

İHA

Başkan Güler: “Ordu bir dönüşüm yaşıyor” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Odu parmakla gösterilen bir il oldu” “Mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatımızdan çıkardık” “Ordu’nun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun ev sahipliğinde 20 ilden gelen Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının katılımı ile düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 20 ilden 193 Belediye Başkanının katılımı ile Ordu’nun ev sahipliğinde devam ediyor. AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’ya kazandırdıkları yatırımlarla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Başkan Güler: “Ordu’da değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik”
Ordu tanıtım videosunun izlenilmesi ile başlanan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Güler, 50 yıllık aktif siyasi hayatının iki ayrı dönemi olduğunu söyledi.
1994 yılında Belediyecilik alanında ve Bakanlık dönemindeki deneyim ve tecrübeleriyle Ordu’ya hizmet ettiklerini aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Ordu’da yaptığımız değişim ve dönüşüme bu toplantı ayrı bir ışık tutacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere izlettirdiğimiz videoda yaptıklarımızın 3’te 1’ini sizlere sunduk. Belediye Başkanı olarak, 50 yıldır aktif siyasi hayatımın iki ayrı önemli noktaları oldu. İlki 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da başladığımız bir yürüyüş. Bu yürüyüşümüz bizim iktidarımızın yolunu açtı. Bizim Belediyecilikte pirimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dolayısıyla orada yaptığımız çalışmaları Bakanlık dönemi ile birlikte burada uygulamaya başladık. Cumhurbaşkanımız ile çalışırken 3 şeyi gördük. Yani Belediyeciliğin ve yöneticiliğin 3 temel noktası var. Birincisi insan yönetimi, ikincisi para yönetimi ve son olarak üçüncüsü ise kaynak yönetimidir”

“Ordu’nun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz”
Ordu’nun önemli bir kaynağa sahip olduğunu belirterek Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tarım, turizm, enerji ve teknoloji alanında atılımlar yaptıklarının altını çizen Başkan Güler, şunları kaydetti:
“Ordu’ya geldikten sonra ne yapabiliriz noktasında çalışmalar yaptık. Öncelikle buradan da kaynaklardan çalışmalara başladık. Ordu’nun müthiş bir tabiat güzelliği var. Öncelikle bunu ön plana çıkarmak istedik. Aynı zamanda verimli topraklara sahip bir kent. Ordu ayrıca dünyanın en fazla fındık üretimi yapan kenti konumunda yer alıyor. Ancak bizden önce Ordu’da fındık bahçelerinde 1 ay fındık toplanıyor. 11 ay boşta kalıyor. O zaman dedik ki doğal tarıma ağırlık verelim. Bununla ilgili olarak ikinci hatta üçüncü ürün denemeleri yaptık. Ordu’da soya fabrikası var. Ancak soya yok! Biz soya üretimi yaptık. Salep denemeleri yaptık. Gördük ki Ordu, kaynak açısından sonsuz. Çünkü aynı topraktan birkaç ürün de elde edebiliyorsun. Üretimi artırmak ve hayvancılığı daha da yaygınlaştırmak adına özel ve önemli çalışmalar yaptık. Ordu şimdi tarım alanında ürettiklerini pazarlayan il haline geldi. Örneğin daha önce 10 bin yumurta satamayıp iflas eden şirketler, şimdi bizim bu girişimlerimiz ile 10 milyona yakın yumurta pazarlamaya başladılar. Ordu’da üretilen Ordu Yumurtaları 200’e yakın mağaza ve satış noktalarında satışı gerçekleşiyor”

“Ordu’yu denizi ile barıştırdık”
Ordu’da turizme ağırlık verdiklerini ve şehrin denizi ile barıştığını anımsatan Başkan Güler, şu bilgileri verdi:
“Ordu denizi ile barışık bir il değildi. Ancak şu an yaptığımız özel çalışmalarla denizle barıştık. Ordu’da tekne üretimi yapılıyor. Kano, Yelken ve diğer su sporları ile denizi daha da aktif kullanan bir olduk. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak turizme ağırlık verdik. Ordu şelaleler şehridir. 3 Ay Değil 12 Ay Ordu sloganı ile çalışmalarımıza başladık. Ordu’nun sadece TemmuzAğustos ve Eylül Aylarında değil geri kalan diğer aylarda da hareketli bir şehir olması için çalışmalar yaptık. Kış sporlarını geliştirdik. Ayrıca 135 turizm destinasyon noktası belirledik. Bu noktaların her bir tanesi bir turizm çekim noktası olabilecek konuma sahip yerler. Ordu’nun 19 ilçesi birbirinden güzel ve hepsinin ayrı bir turizm cazibesi var”

“Ordu parmakla gösterilen bir il oldu”
Ordu’nun kaynaklarını verimli hale getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin parmakla gösterildiğine dikkat çeken Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ordu’nun kaynakları sınırsız, ancak bu kaynakları verimli hale getirmek ayrı bir meziyet. Bu kaynakların en verimli şekilde kullanılması için çatışmayı ve tartışmayı bir kenara bırakarak işlerimize ağırlık verdik. Onu yaptığımız için Ordu parmakla gösterilen büyükşehir belediyeleri arasında yer alıyor”

“Mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatımızdan çıkardık”
Göreve geldikleri andan itibaren mazeret, bahane ve şikâyet kelimelerini hayatlarından çıkardıklarının altını çizen ve plan, program ve koordinasyonla çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti:
“Ordu’da göreve başladığımız günden itibaren 3 kelimeyi hayatımızdan çıkardık. Mazeret, bahane ve şikâyet. Bu üç kelimeyi hayatımızdan çıkardık. Bunun yerine plan, program ve koordinasyonu getirdik. Ekip arkadaşlarımız ile konuşuyoruz, ortak bir noktada şehrimiz için gecegündüz çalışma yapıyoruz. Bunun haricinde proje liderleri yetiştirdik. Bu arkadaşlarımız direkt olarak hedefe odaklı çalışma yapıyor. Hepsi de kendi alanlarında şuana kadar çok önemli çalışmalar yaptılar”

“19 ilçemizde durmaksızın çalışıyoruz”
Klasik belediyecilik çalışmalarından asla ödün vermeden 19 ilçede alt yapı ve üst yapı alanlarında da başarılı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Güler, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren 19 ilçemizde 1370 km yol çalışmasını tamamladık. Bunun için 135 adet makine satın aldık. Bu makinaları kiralayabilirdik. Ancak biz satın alarak bünyemize kattık. 3 ilçemize asfalt plenti kurduk. Taş ocaklarımızı aldık. Bu vesileyle Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak gecegündüz yol yapıyoruz. Bunun haricinde 1000 km’ye yakın içme suyu hatlarını yeniledik”

Özhaseki: “Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışmalarını takdir ediyoruz”
Programa katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’de konuşmasına Ordu’da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’ teşekkür ederek başladı.
AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yıllardır beraber olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ordu’ya yapılanları izledik. Bu yapılan başarılı çalışmaları hep birlikte takdir ettik, kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim amacımız istişare. Bölge Toplantılarımızla istediğimiz tüm arkadaşlarımızın toplantı yaptığımız illerdeki yapılanları görsünler, yapılanları izlesinler ve bir birileri ile istişare etsinler ve bunların sonucunda da bu örnekleri kendi şehirlerine taşısınlar. Her şehrin kendine has avantajları var. Bu avantajlarında yeni yeni sektörleri ortaya çıkardığını bilmemiz gerekiyor. Bizim AK Parti olarak siyasetimiz hizmet siyaseti. Amacımız istişare ve geleceğe doğru yeni ufuklar ve yeni yollar bularak çalışma, gayret etme hususunda mutlaka istişare sonucunda çıkacak değerleri millete kazandırma işi. Bizim siyasetimiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da bizlerde Anadolu’nun birçok yerinde göreve geldik. ‘Gelirken de biz hizmet edeceğiz dedik.’ Mazeret üretmeyeceğiz, bahane bulmayacağız, kimseyi ayırmayacağız ve gece gündüz hizmet edeceğiz dedik” dedi.

“Belediyecilikte yeni ufuklar açtık”
AK Parti Belediyelerinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve vatandaşı dinleyerek çalıştığını dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Belediyecilikte de değişik evreler hep bizim dönemimizde yaşandı. Hizmet belediyeciliği dedik hizmet ettik. Şehirlerin alt yapı ve üst yapısıyla gece gündüz demeden çalışma yaptık. Sosyal Belediyeciliği eklemledik. Bu çalışmalarla belediyeciliğe yeni bir ufuk açtık. Marka belediyecilik diyerek daha büyük hedeflere doğru koştuk. Şehirlerimizde alt yapı ve üst yapısı ile devasa hizmetler yapmaya başladık. Birçok şehir Avrupa şehirleri ile yarışır hale geldi. 1994 öncesindeki belediyelerle bugün ki belediyeler arasında dağlar kadar fark var. Son dönemde de Cumhurbaşkanımız ifadesi ile Gönül Belediyeciliğini hep birlikte inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olarak, onları dinleyerek ve hayır dualarını alarak hizmet etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Kurtulmuş: “Su, enerji ve gıda için küresel mücadele verilecek”
AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’ta konuşmasında 3 ana başlığa vurgu yaptı.
Su, enerji ve gıdanın önemine değinen ve bu alanda yapılan çalışmaların önemli olduğunun altını çizen Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, “Yeni dönemde 3 önemli ana başlık altında büyük mücadele verilecek. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’de bahsetti. Su, enerji ve gıda için küresel mücadele verilecek. Bu 3’ünde de Türkiye’nin çok güçlü olması ve kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesi kaçınılmazdır. Bundan sonraki savaşların en büyük nedeni bu 3 unsur olacaktır. Türkiye’nin bu alanda da çok güçlü olması lazım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ünye’de sokak basketbolu turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Ünye’de sokak basketbolu turnuvası başlıyor
Altınordu’da ‘bisikletli temizlik timi’ görev başında
YEREL HABERLER Altınordu’da ‘bisikletli temizlik timi’ görev başında
Kurtulmuş: “Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri neden birilerini rahatsız ediyor” AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Ordu’da gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Bizim derdimiz Suriye’yi kimin yöneteceği, Suriye’nin petrollerine kimin konacağı değil, Suriye halkının bir arada bütün bir şekilde yaşamasıdır” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: “Karşımızda, tek derdi AK Parti ce Cumhurbaşkanı Erdoğan olan bir CHP var, hakikaten bu ülkede bir muhalefet sorunu olduğu da kesin” Ordu’da, Karadeniz Bölgesi’ndeki 20 il ve ilçe belediye başkanlarının katılı ile AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Kurtulmuş: “Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arama ...
Kurtulmuş: Güçlü ve büyük Türkiye oluşmaması isteniyor
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Güçlü ve büyük Türkiye oluşmaması ...
`Palamut nesli tehlikede; avlanma boyu 39 santimetre olsun'
YEREL HABERLER `Palamut nesli tehlikede; avlanma boyu 39 santimetre ...
Altınordu’da mobil sağlık tarama aracı aşılama için hizmette
YEREL HABERLER Altınordu’da mobil sağlık tarama aracı aşılama için ...
150 çeşit doğal ürünle damaklara hitap ediyor Firmanın Genel Müdürü Resül Çalık: “Doğal' diye satılan gıdalardaki katkı maddelerine dikkat” “Özellikle pandemi sürecinde doğal olarak üretilen gıdalara talep arttı”
YEREL HABERLER 150 çeşit doğal ürünle damaklara hitap ...
150 çeşit doğal ürünle damaklara hitap diyor Firmanın Genel Müdürü Resül Çalık: “Doğal' diye satılan gıdalardaki katkı maddelerine dikkat” “Özellikle pandemi sürecinde doğal olarak üretilen gıdalara talep arttı”
YEREL HABERLER 150 çeşit doğal ürünle damaklara hitap diyor Firmanın ...
Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye aldı
YEREL HABERLER Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye aldı
Bahçe duvarlarına çizilen karikatür ile ormanların önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Bahçe duvarlarına çizilen karikatür ile ormanların ...
AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu’da toplanıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Dünyada yaşanan gelişmeler bu toplantıyı daha da önemli hale getiriyor. Onun için bu istişareler ortak akıl açışından önemlidir”
YEREL HABERLER AK Partili 193 Belediye Başkanı Ordu’da ...
Karadeniz’de sel ve heyelan Ordu’da tartışıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Artık belli dönemlerde değil 12 ay seller yaşanabiliyor. Artık selin beklenen bir periyodu yok. Bu durumda bize sürekli olarak teyakkuz içinde olmamızı ve tedbirler almamızı gösteriyor”
YEREL HABERLER Karadeniz’de sel ve heyelan Ordu’da tartışıldı Ordu ...
Vakkasoğlu’ndan gençlere tavsiye: “Akif dede gibi yaşayın”
YEREL HABERLER Vakkasoğlu’ndan gençlere tavsiye: “Akif dede gibi ...
Özhaseki: “CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ordu’da belediye başkanları ve partililer ile buluştu
YEREL HABERLER Özhaseki: “CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' ...
Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor
YEREL HABERLER Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin ...
Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı
YEREL HABERLER Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı
Başkan Tören, vatandaşların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Tören, vatandaşların sorunlarını dinlemeyi ...
Fatsa’da patpat kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fatsa’da patpat kazası: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.