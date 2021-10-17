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Hilmi Güler, bölgeye örnek oldu Bölge belediye başkanlarından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çalışmalarına övgü “Çalışmalarını örnek alıyoruz”

İHA

Hilmi Güler, bölgeye örnek oldu Bölge belediye başkanlarından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çalışmalarına övgü “Çalışmalarını örnek alıyoruz”

Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla Ordu’da bulunan belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çalışmalarıyla bölgeye örnek olduğunu belirterek, Ordu’nun değişim ve dönüşüm yaşadığını belirttiler.
AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 20 ilden Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının katılımı ile Ordu’da gerçekleştirildi. Ordu’da yapılan yatırımları yerinde görme fırsatı yakalayan belediye başkanları Ordu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına hayran kaldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den övgü ile bahseden belediye başkanları, Başkan Güler’in ve projelerinin bölgeye örnek olduğunu ifade ettiler.

“Ordu 510 yıl önceki Ordu değil”
Ordu’da yapılan çalışmaları değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu’nun son dönemde yapılan yatırımlarla çok büyük mesafe kat ettiğini söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ordu bizim komşu ilimiz ve Allah’ın birçok güzellikleri bahşettiği bir ilimiz. Ordulu vatandaşlarımız Ordu’yu yaşıyorlar. Ordu bundan 510 yıl öncesi gibi asla değil. Son dönemde yapılan yatırımlarla çok büyük mesafe kat eden bir il Ordu. Sadece Karadeniz Bölgesi için değil, ülkemiz hatta dünyada kendini tanıtarak çok güzel bir ivme yakaladı. Hilmi Güler Başkanımızda bakanlık vizyonu ve kurduğu kadrosuyla çok güzel çalışmalara imza atıyor. İki büyükşehir başkanları olarak bizler sık sık istişare içeresinde oluyoruz. Karadeniz Bölgesi önemli bir bölge. Ordu fındık ağırlıklı bir il olsa bile yaptığı yeni hamlelerle farklı alanlarda söz sahibi olacak olan bir il. Bunu da sürekli istişare içeresinde ele alıyoruz. Nazik ev sahipliği için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

“Ordu, Doğu Karadeniz’de kendini çok iyi ifade ediyor”
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ile sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduğunu belirtti.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
“Bu toplantının Ordu’da olması bizim için ayrı bir keyif. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalar gerçekten takdirle karşılandı. Ordu Doğu Karadeniz’de kendini çok daha iyi ifade eden ve iyi yerlere çıkaran bir anlayışla yoluna devam ediyor. Biz Trabzon olarak meseleye bölgesel bir perspektifle bakıyoruz. Şehirlerin gelişmesi tek başına yetmez bölgesel olarak gelişmek ve kalkınmak gerekiyor. Bu da belediyeler, valilikler ve kurumlar arası iş birliği ile alakalı bir şey. Bizler Sayın Bakanımız Büyükşehir Belediye Başkanımızla teşriki mesai içerisinde çalışıyoruz. Çok sık bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyor, projelerimizi bir birimizle paylaşıyoruz. Özellikle turizm ve fındık anlamında birlikte çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sinerjiyi tüm bölgeye yayarak Karadeniz’in bir bütün olarak kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacağız.”

“Ordu’ya hayran kaldık”
Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Salim Alan da konuşmasında “Ordu’ya yapılan yatırımlar bizlere örnek oluyor” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Ömer Salim Alan, “İlk defa Ordu’ya geldim. Güzel ev sahipliği dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak’ta bir sahil kenti ancak Ordu’da yapılan çalışmaları gördüğüm zaman çok imrendim. Ordu’yu örnek almamız gereken çok konular var. Bu yatırımlar Hilmi Güler Başkanımızın deneyim ve tecrübeleri ile Ordu’ya farklı bir değer katmış durumda. Ordu ili ve Ordu halkı bu konuda çok şanslı. Hilmi Güler’i seçerek Ordu çok iyi bir tercih yapmış. Hilmi Güler Belediye Başkanlığı haricinde şehre abilik de yapıyor. Ordu’da yapılan yatırımları gördükten sonra çok daha fazla çalışmamız gerektiğini anladık. Ordu yapılan yatırımlar ve turistik mekanları ile çok büyük yol kat etmiş bir il. Zonguldak Belediye Başkanı olarak benim ilk dönemim. Bu ilk dönemimde Ordu’yu örnek alarak çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Burada yapılan çalışmaları içselleştirip, kendi ilimize nasıl aktarabileceğimizi çok iyi planlayarak ilimizde yapmak istiyoruz. Hilmi Güler Başkanımıza ve ekibine geldiğimiz günden bu yana gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Başkan Güler ile Ordu’da büyük değişim yaşanmış”
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı ise Ordu’nun turizm, tarımda çok büyük iveme yakaladığına vurgu yaparak, “Ordu her geçen gün değişiyor ve gelişiyor. Havalimanı, ulaşım yolları ve birçok yatırım ile birlikte Ordu’da son dönemde hem turizm hem sanayi hem de ticarette gelişmeye devam ediyor. Bu değişimde Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çok büyük katkıları var. Geçtiğimiz yıl geldiğimiz Ordu’da bir yılda çok değişimlerin olduğunu gördük. Bu değişim ve dönüşüme vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bizi Ordu’da misafir eden tüm Ordululara teşekkür ediyorum” dedi.
Programa katılan belediye başkanları, toplantılar sonrası Şehit Temel Şimşir Vapuru ile Ordu’yu denizden seyretme imkanı yakaladı. Vapur turu sonrası ise belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önderliğinde şehir gezisi yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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