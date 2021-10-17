Ordu’da araç içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı güçlükle kurtarıldı.

İlçenin Esenyurt Mahallesi Köselioğlu mevkiindeki Ersin Kırkaya idaresindeki 52 ABN 733 plakalı araç takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle kurtarıldı. Yaralı sürücü Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.