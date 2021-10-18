Ordu Valisi Sonel: Pandemide toplumda gevşeme gözlemliyoruz



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) ORDU Valisi Tuncay Sonel, salgın ile mücadeledeki en büyük düşmanın rehavet olduğunu belirterek, "Toplumda bir gevşeme ve rahat hareket etme tarzının olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm kaymakamlarımızla, emniyet, jandarma, sağlık birimlerimizle birlikte sahada olacağız" dedi.

Ordu'da 'Covid-19 Pandemisi Değerlendirme' toplantısı düzenlendi. Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda kentin koronavirüs tablosuyla ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu. Bugüne kadar 1 milyon 216 bin 495 doz aşı yapılan Ordu'da en az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzerinde yüzde 77,14´lük oranla Türkiye genelinde üçüncü sırada olduğu belirtildi. Toplantıda vaka artışı da masaya yatırıldı. Son 1 haftada en fazla vaka artışı görülen 5 il arasında yer alan Ordu, yeniden vaka oranının düşürülmesi için denetim kararı alındı.

'PANDEMİ SONA ERMİŞ GİBİ HAREKET ETMEMELİYİZ'

Ordu´nun aşı çalışmalarında iyi bir noktaya geldiğini ancak aktif vaka sayılarında bir yükselişin olduğuna dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Covid-19 salgını, tüm dünyayı olduğu gibi 1,5 yılı aşkın süredir ülkemizi de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu salgından insanlarımızın sağlığını korumak için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Covid-19 salgını ile mücadelemizdeki en büyük düşman, rehavettir. Salgın sona ermiş değil. Çeşitli mutasyonlara uğrayarak devam ediyor. Bizler de gündelik yaşantımızda bilim insanlarımızın belirlemiş olduğu tedbirlere harfiyen uymalıyız. Pandemi sona ermiş gibi hareket etmemeliyiz. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Devletimiz, tüm tedbirleri alıyor, tüm imkanları seferber ediyor. Bize de sadece kurallara uymak düşüyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha hassas ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Özellikle aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını istiyoruz. Bu konuda toplumda bir gevşeme ve rahat hareket etme tarzının olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm kaymakamlarımızla, emniyet, jandarma, sağlık birimlerimizle birlikte sahada olacağız. Kontrol ve denetimlerimizi yapıp, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunacağız" diye konuştu.

Toplantıya telekonferans ile katılan ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri Covid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gerekenler konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-10-18 16:53:02



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