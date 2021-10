Ordu Büyükşehir Belediyesinin GPRSGSM kontrollü uzaktan yönetilebilen ve abonelerin mobil uygulama ile yükleme yapabilmesine imkân sunmasıyla Türkiye’de ilk olan SUVER 2020 PLUS isimli su sayacına Ağrı ve Yozgat’tan 7 bin adet sipariş geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı projeler meyvelerini vermeye başladı. Klasik belediyecilik dışında teknolojiyi her alanda kullanarak vatandaşlara verilen hizmet kalitesini arttıran Ordu Büyükşehir Belediyesi, yazılım ve tasarımını ORYAZ şirketinin yaptığı akıllı su sayacını pazarlamaya başladı.



Ağrı ve Yozgat’a 7 bin sipariş

Ordu genelinde her geçen gün kullanımı yaygınlaşan sayaçlar birçok ilin de ilgisini çekti. Bu kapsamda Ağrı ve Yozgat illerinden toplam 7 bin adet sipariş alınırken birçok ilden ve yurt dışından gelen talepler içinde görüşmelere başlandı.

Sayaçların üretiminin ardından şu ana kadar emsallerinin çok daha gelişmişi olan elektronik kartlı SUVER 2020’den 11 bin 865, GSM ile uzaktan dolum yapılabilen ve Türkiye’de ilk olan SUVER 2020 PLUS’dan ise 1.535 kişi satın alarak kullanmaya başladı.



Üretim kapasitesi artırılıyor

Yılık 26 bin sayaç üretebilecek kapasiteye sahip OSKİ Bolaman tesislerinde yeni taleplere göre üretim kapasite artırma çalışmaları ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.