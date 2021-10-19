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Ordu, TEKNOFEST’e hazırlanıyor Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu'dan TEKNOFEST’e 2020 yılında 216, 2021 yılında 425 takım başvuru yaptı. Bu sayıları 2022 yılında kat kat arttırmamız gerekiyor. 2022 yılında TEKNOFEST, komşumuz Samsun merkezli olarak Karadeniz’de yapılacak. Ordu’da da etkinlikler olacak”

İHA

Ordu, TEKNOFEST’e hazırlanıyor Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordu'dan TEKNOFEST’e 2020 yılında 216, 2021 yılında 425 takım başvuru yaptı. Bu sayıları 2022 yılında kat kat arttırmamız gerekiyor. 2022 yılında TEKNOFEST, komşumuz Samsun merkezli olarak Karadeniz’de yapılacak. Ordu’da da etkinlikler olacak”

Ordu’da ‘TEKNOFEST, TÜBİTAK, Twinning İyi Örnekler Sergisi’ ve ‘TEKNOFEST Bilgilendirme Programı’ düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda, gelecek yıl Samsun merkezli Karadeniz Bölgesi’nde yapılacak TEKNOFEST'e sıkı hazırlık yapılması kararlılığı çıktı.
Programa katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "TEKNOFEST, TÜBİTAK, Twinning İyi Örnekler Sergisi" ve "Teknofest Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, ”Stantları detaylı dolaştık. Çocuklarımızın, gençlerimizin, öğretmenlerimizin yapmış olduğu projeler bizleri gururlandırdı. Öncelikle tebrik ediyorum. Projelerde görev alan tüm öğretmen arkadaşlarımızı da birer başarı belgesi ile onurlandıracağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

“Dene Yap atölyelerinden yeni dâhiler çıkacaktır”
Ordu'dan TEKNOFEST’e 2020 yılında 216 başvuru, 2021 yılında 425 takımın başvuru yaptığını söyleyen Vali Tuncay Sonel, ”Bu sayıları 2022 yılında kat kat arttırmamız gerekiyor. 2022 yılında TEKNOFEST, komşumuz Samsun merkezli olarak Karadeniz’de yapılacak. Ordu’da da etkinlikler olacak” müjdesini verdi.
25 Eylül'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Ordu’da ‘Dene Yap Teknoloji Atölyesi’ açıldığını hatırlatan Vali Sonel, “DeneYap Atölyelerinde, millî teknoloji hamlesine katkı yapacak, Nobel Ödülü alacak yeni Aziz Sancarlar ve gururumuz Selçuk Bayraktarlar yetişecektir. Çünkü, çocuklarımız hazırladıkları projeleri anlatırken, anlatış tarzlarından ve gözlerindeki ışıltıdan bunu fark ettim. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. Allah onları yetiştiren siz kıymetli öğretmenlerimizden de razı olsun” dedi.

Ordu’dan Teknofest’e katılım artıyor
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise 2022 yılında Samsun merkezli olacak şekilde Karadeniz bölgesinde yapılacak TEKNOFEST'te ev sahibi konumda olmanın avantajını da kullanmak istediklerini belirtti.
Vargeloğlu, “İlimizde sadece TEKNOFEST alanında değil, TÜBİTAK ve Twinning alanlarında da yükselen bir eğilim söz konusudur. TÜBİTAK alanında okullarda yapılan bilim fuarları geçtiğimiz yıl 76 iken bu yıl 111’e çıkmıştır. TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen yarışmalara Ordu’dan 2018 yılında 2 takım, 2019 yılında 103 takım, 2020 yılında 216 takım, 2021 yılında 425 takım başvuru yapmıştır. Önümüzdeki sene bu sayının katlanarak artmasını temenni ediyoruz. İlimiz 81 il içinde 425 başvuru sayısı ile 15., finale kalan 28 takım sayısı ile 18. sırada yer almaktadır” dedi.

TEKNOFEST’te derece elde edenlere ödül
Program, TEKNOFEST sorumlusu Burçak Özyurt Çankırılı tarafından bilgilendirme sunumu yapılmasıyla devam etti. Daha sonra İyi örnekler sunumuna geçildi.
TEKNOFEST'te yarıştıkları kategorilerde iyi derece elde eden ulaşımda Yapay Zekâ kategorisinde 48 takımdan Türkiye 3. sü olan takımın danışmanı öğretmen Tuncay Yılmaz ve takım arkadaşları ile Eğitim Teknolojileri kategorisinde En İyi Sunum Yapan Takım ödülünü alan Akıllı Harita projesiyle Ünye BİLSEM Müdürü Murat Solakoğlu öğrencileri ile, Biyoteknoloji İnavosyon yarışmasında fikir kategorisinde lise seviyesinde 81 takımdan Türkiye 9. su olan takım danışmanı Dr. Mehmet Hilmi Güler BİLSEM'den Selahattin Özbucak hazırladıkları projelerle ilgili bir sunum gerçekleştirdiler.
Vali Tuncay Sonel, TEKNOFEST, TÜBİTAK, Twinning İyi Örnekler Sergisi'nin yer aldığı stantlarının açılış kurdelesini de öğrencilerle birlikte kesti.
Vali Sonel, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması, Sürü İHA Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması, Bioteknoloji İnovasyon Yarışması, Savaşan İHA Yarışması Sabit Kanat Kategorisi, Savaşan İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi ile İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışmalarında açılan stantları tek tek gezerek takım kaptanı öğretmen ve öğrencilerden hazırladıkları bu projelerle ilgili detaylı bilgi aldı.
Vali Sonel, yarışmaya katılan tüm ekiplere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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