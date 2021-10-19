Ordu’da sağanak

Ordu’da, dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden sağanak, bazı noktalarda hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte günlerdir aralıklarla devam eden ve dün gece saatlerinden itibaren şiddetlenen sağanak yağış devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintilerine oluşurken, trafikte ise yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, şemsiyeleri olmadan sokak ve caddelerde yürümekte zorluk çekerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre sağanağın perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan sağanak nedeniyle kentte şuan için herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.