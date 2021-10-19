Gülyalı’ya indirimli sağlık hizmeti

Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış, bölgeye kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedefleyen bir sağlık kuruluşu olduklarını belirterek, “Sağlıkta ve sosyal alanda birçok kurum ve kuruluşla işbirliği halinde hareket etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bu doğrultuda sağlık alanında yapacakları projelerle Ordu’ya bir değer katmak istediklerini belirten Çalış, personel ve yakınlarına özel avantajlar sağlayacak sağlık protokolü imzaladıkları Gülyalı Belediyesi ile sosyal projelerde iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, ekim ayında meme kanseri farkındalığını artırmak amacı ile eğitim planlamaları yaptıklarını söyledi.

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