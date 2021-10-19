Ordu’da 850 sürücüye hız cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 850 araç sürücüsüne hız cezası kesilirken 43 sürücünün belgesi geri alındı.

1117 Ekim 2021 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 43 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 140 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 850 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 86 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 84 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 64 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde ayrıca trafik kanununa aykırı durumlar sebebiyle 82 araç trafikten men edilirken 43 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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